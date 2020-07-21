На улицы Краснодара после мощного ливня вышла водооткачивающая техника

В Краснодаре последствия мощного ливня, который затопил центр города и некоторые микрорайоны, устраняют 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам местных властей, техника была выведена в места возможного подтопления еще ночью. При этом движение общественного электротранспорта в некоторых районах по-прежнему не восстановлено из-за затопленных трасс.

Сообщается, что утром глава Краснодара Евгений Первышов провел блиц-совещание в ситуационном центре ЕДДС.

- Мы получили штормовое предупреждение о надвигающихся осадках. Все службы были приведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидаются сильные осадки, шквалистый ветер и местами град. Все городские службы будут задействованы в полном объеме, - отметил глава краевого центра.

Между тем

21 июля в течение всего дня в столице Кубани действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возможны сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.