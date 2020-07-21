В Сочи смерч вышел с моря на пляж и повредил оборудование

В Адлерском районе Сочи смерч повредил пляжное оборудование. Об этом "РГ сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"В полдень смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался, - говорится в сообщении. - Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию".

На курорте ранее объявили штормовое предупреждение, в том числе и пострадавший пляж был закрыт.

Как ранее писала "РГ", МЧС предупредило о возможных смерчах на Черноморском побережье до конца суток.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "01" - единый телефон спасения; "101" - с мобильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю или "112".