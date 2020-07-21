На Среднем Урале нашли нарушения в оказании помощи пациентам с COVID-19

В Свердловской области выявлены нарушения в организации и оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Информацию об итогах внеплановых проверок региональной системы здравоохранения обнародовал сегодня Росздравнадзор.

Так, по данным надзорного органа, не соблюдались сроки проведения анализов на COVID-19 и предоставления результатов лабораторных. Также отмечается низкий охват тестирования пациентов с диагнозами ОРВИ и грипп.

"Выявлена недостаточная интеграция медицинских информационных систем области, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе", - подчеркнули в Росздравнадзоре.

Также комиссия нашла несоответствие информации о перепрофилировании коек, которую предоставляли свердловский минздрав, больницы и Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения оснащены в достаточном количестве аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами. В ряде больниц не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, медсестер. Запаса противочумных костюмов в половине медорганизаций хватит менее чем на неделю", - говорится в сообщении ведомства.

Профильным ведомствам области и Екатеринбурга выдано предписание о принятии мер по устранению нарушений и недопущению повторения этой ситуации в будущем. Информация передана в генпрокуратуру и минздрав РФ.

Между тем, как передает оперштаб области, за сутки прибавилось 227 пациента с инфекцией (итого с начала пандемии в регионе выявлено 18250 случаев). Состояние 184 госпитализированных на сегодня оценивается как тяжелое. Общее число выписанных достигло 12496. Зарегистрировано еще десять смертельных случаев за эти сутки (общее количество погибших составляет- 205 человек).