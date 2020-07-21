На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь

В Нижних Сергах продолжается устранение последствий паводка. В городе затоплены и разрушены дома, снесены мосты и разрушены линии электропередач. Людям приходится ютиться по родственникам. В этих условиях власти региона решили поддержать жителей рублем.

- Все пострадавшие получат по 15 тысяч рублей: пять тысяч из муниципального бюджета и 10 тысяч из регионального. Поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков, - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также он рассказал, что электроснабжение в населенном пункте, без которого остались больше двух тысяч частных домов и 17 многоквартирных, восстановят к 20 часам по местному времени.

Напомним, из-за ливней вышла из берегов маловодная река Заставка. Видео с ней мы публиковали ранее. Прокуратура начала проверку.