Новости

Детям с Крайнего Севера разрешили поехать на Юг 15:12
Лукашенко посоветовал "предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси" 15:10
Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы 15:09
Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев 15:06
Хуснуллин: Восстановлены права более 1,1 тысячи дольщиков в 7 регионах 15:02
Анапские депутаты приняли отставку мэра Юрия Полякова 14:56
Cколько можно сэкономить на оплате ЖКХ при отключении горячей воды 14:54
В Свердловской области паводок смыл форелевую ферму 14:49
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы 14:47
Врачи из Казахстана приехали в Москву перенять опыт борьбы с COVID-19 14:43
В Сочи смерч вышел с моря на пляж и повредил оборудование 14:29
Столичные экологи начали читать малышам сказки о природе 14:29
Два браконьера за убийство рысей могут сесть на 5 лет 14:25
Петербурженку наказали за сожженную в Вечном огне розу 14:21
Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования 14:20
Депутаты "Единой России" смогут регулярно встречаться с избирателями 14:15
Мошенники списали с чужой банковской карты 5 миллионов рублей 14:14
Ученые: коронавирус передается мельчайшими аэрозольными частицами 14:14
СК завершил расследование дела о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" 14:02
Полицейские задержали участников танцев на МКАД 14:00
Правоохранители задержали в Москве мужчину, устроившего стрельбу 14:00
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину 13:59
На Венере обнаружили десятки действующих вулканов 13:59
В США проголосовали за санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" 13:58
В Петербурге начались обыски у саентологов по делу о мошенничестве 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 14:49
Рубрика: Экономика

В Свердловской области паводок смыл форелевую ферму

Текст: Татьяна Казанцева

Форелевая ферма в Нижнесергинском районе пострадала от природной стихии. Удары урагана, обрушившегося на Михайловск после многодневной аномальной жары, разметали крепления понтонной линии, и ферма в буквальном смысле слова поплыла. От берега реки оторвало все садки с рыбой.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Видео: На Среднем Урале паводок разрушил дома и мосты

- Ферму спасали все наши работники. Держали руками, тросами, однако смогли вернуть понтоны на прежнее место. Впереди по реке - плотина, и понтонная линия там наверняка бы застряла, не уплыла. Но мы боялись за форель. Если бы порвались сетки, в которых она живет, мы лишились бы всей рыбы. А ведь до следующего "улова" несколько лет - чтобы "нагулять" килограмм веса, форели нужно целых три года. Конечно, страховка у нас есть, но репутацию не застрахуешь, - рассказала корреспонденту "РГ" совладелица семейной рыбной фермы Екатерина Сбоева.

Пока крепления понтонов временные - из-за наводнения в Нижнесергинском районе нет электричества, и сварка конструкции невозможна. Оценить размер ущерба тоже пока нельзя - температура воды и так выше нормы, и рыба, вытащенная наверх, в более прогретые слои, может погибнуть. Сейчас фермеры ищут водолаза, который смог бы оценить обстановку под водой.

В регионах Экономика АПК Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Международные полеты возобновятся из шести городов России
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками