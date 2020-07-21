В Свердловской области паводок смыл форелевую ферму

Форелевая ферма в Нижнесергинском районе пострадала от природной стихии. Удары урагана, обрушившегося на Михайловск после многодневной аномальной жары, разметали крепления понтонной линии, и ферма в буквальном смысле слова поплыла. От берега реки оторвало все садки с рыбой.

- Ферму спасали все наши работники. Держали руками, тросами, однако смогли вернуть понтоны на прежнее место. Впереди по реке - плотина, и понтонная линия там наверняка бы застряла, не уплыла. Но мы боялись за форель. Если бы порвались сетки, в которых она живет, мы лишились бы всей рыбы. А ведь до следующего "улова" несколько лет - чтобы "нагулять" килограмм веса, форели нужно целых три года. Конечно, страховка у нас есть, но репутацию не застрахуешь, - рассказала корреспонденту "РГ" совладелица семейной рыбной фермы Екатерина Сбоева.

Пока крепления понтонов временные - из-за наводнения в Нижнесергинском районе нет электричества, и сварка конструкции невозможна. Оценить размер ущерба тоже пока нельзя - температура воды и так выше нормы, и рыба, вытащенная наверх, в более прогретые слои, может погибнуть. Сейчас фермеры ищут водолаза, который смог бы оценить обстановку под водой.