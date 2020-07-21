Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет продан с аукциона

Рисунок олимпийских колец основателя современных Игр Пьера де Кубертена будет выставлен на аукцион в Каннах 26 июля.

Как сообщает портал Inside the games, стоимость рисунка размером 21 на 27,5 см оценивается в 100 тысяч евро.

На нем сплетены пять олимпийских колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Таким образом они символизируют пять континентов. Впервые эти кольца были представлены в 1913 году в "Олимпийском обозрении".

Такой флаг де Кубертен должен был представить на конгрессе Международного олимпийского комитета, который прошел в июне 1914 года. Однако его проведению помешала Первая мировая война, а общественности флаг был представлен лишь в 1920-м.

В начале нынешнего года Олимпийский музей получил в подарок от российского бизнесмена, президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова рукопись манифеста де Кубертена, который был приобретен на аукционе в конце прошлого года почти за 9 млн евро.