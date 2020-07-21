Роналду превзошел рекорд Шевченко в Серии А

Криштиану Роналду установил новый рекорд Серии А. Ему понадобилось меньше всего матчей, чтобы забить 50 голов.

В матче против "Лацио", который прошел в понедельник, Роналду оформил дубль и помог своей команде победить - 2:1. Эти голы стали для него 50-м и 51-м в итальянской Серии А.

Для того, чтобы достичь отметки в 50 голов Роналду понадобилось провести 61 матч. Это новый рекорд. Предыдущее достижение принадлежало украинцу Андрею Шевченко, выступавшему за "Милан". Ему для этого понадобилось 68 игр.

Также стало известно, что португалец и в следующем сезоне будет играть за туринцев. Об этом заявил спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи, слова которого приводит Sky Sport Italia. "Криштиану уверен в том, что он останется здесь", - сказал он.

Также он добавил, что, несмотря на появившиеся слухи, Маурицио Сарри останется на посту главного тренера команды.