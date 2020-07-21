Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят

Подозрения в хакерских атаках на серверы фармацевтических компаний, высказанные Национальным центром кибербезопасности Великобритании, никак не скажутся ни на имидже России, ни на экономике нашей страны. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их, - цитирует министра РИА Новости. - Я могу еще раз повторить, что, с нашей точки зрения, никаким хакерам не давалось каких-либо особых заданий по доступу к сайтам фармацевтических компаний".

Антон Силуанов отметил, что Россия сама разрабатывает собственную вакцину от коронавируса, поэтому не старается извлекать выгоду из успехов других стран в этом вопросе. По мнению министра, данные подозрения не скажутся на имидже России и не нанесут стране вреда в экономической сфере.

"Каким образом это может сказаться на экономике? - удивился Силуанов. - Мы следуем собственному курсу антикризисных мер, мы будем реализовывать их. Такие отрицательные истории, к сожалению, появляются время от времени".