Skoda представила новую модель, названную в честь велосипеда

Студенты технического училища Skoda представила концепт-кар на базе хэтчбека Scala, который они превратили в спортивный родстер и назвали в честь марки велосипедов Slavia, выпускаемых основателями Skoda - Вацлавом Лаурином и Вацлавом Клементом.

Отказ от крыши потребовал пересмотра силовой структуры кузова Scala, в том числе укрепления панелей пола, и создания экрана, который перенаправляет воздушные потоки, - возвышения позади сидений.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Дизайн родстера Skoda Slavia вдохновлён гоночным прототипом Skoda 1100 OHC 1957 года, участвовавшем в гонках на выносливость. Кузов окрашен в трёхслойный металлик White Crystal Blue, который контрастирует с чёрными элементами: решёткой радиатора, сплиттером, диффузором, накладками на порогах, ручками дверей, корпусами зеркал и спойлером. Также концепт Slavia получил программируемую светодиодную трёхцветную подсветку.

Фото: Пресс-служба Skoda.

В салоне установлены спортивные "ковши" с 4-точечными ремнями безопасности и парой сабвуферов общей мощностью 2250 Вт. В багажнике размещены два складываемых электросамоката.

Силовая установка для родстера была позаимствована у Skoda Scala: 150-сильный 1.5 TSI и 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Skoda Slavia стал седьмым концептом, созданным студентами техучилища компании. Он посвящён юбилею марки: в этом году ей исполняется 125 лет.