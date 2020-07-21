Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников

Полиция Украины привлекла для переговоров с террористом по имени Максим Кривош, захватившим сегодня автобус с пассажирами в Луцке, его родственников. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Установлена его жена, и мы связались с ней, с его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал", - отметил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Одновременно, украинский чиновник сообщил, что захватчик разрешил передать воду для заложников, которые уже более девяти часов сидят в автобусе.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил Геращенко.

По данным УНИАН, за несколько минут до этого террорист обстрелял беспилотник правоохранителей, который облетал захваченный автобус.