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21.07.2020 19:39
Рубрика: В мире

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников

Текст: Александр Гусаров

Полиция Украины привлекла для переговоров с террористом по имени Максим Кривош, захватившим сегодня автобус с пассажирами в Луцке, его родственников. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Фото: REUTERS/Tetiana Hrishyna
Захватчик автобуса в Луцке пошел на переговоры

"Установлена его жена, и мы связались с ней, с его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал", - отметил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Одновременно, украинский чиновник сообщил, что захватчик разрешил передать воду для заложников, которые уже более девяти часов сидят в автобусе.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил Геращенко.

По данным УНИАН, за несколько минут до этого террорист обстрелял беспилотник правоохранителей, который облетал захваченный автобус.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников

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