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21.07.2020 09:10
Рубрика: Легковые авто

Toyota рассекретила Corolla GR Sport, которую будет продавать в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Седан Toyota Corolla получил версию исполнения GR Sport. Она имеет спортивные акценты в оформлении и новую опцию в виде двухцветного окраса кузова.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Corolla GR Sport практически полностью лишён хромированных деталей в оформлении внешнего вида. На крышке багажника появился компактный спойлер в цвет кузова, диски из линейки GR Sport на 17 или 18 дюймов.

Стандартные передние кресла заменены на спортивные, с улучшенной боковой поддержкой и отделкой из комбинации экокожи и ткани с прострочкой нитками цветов GR Sport. Потолок окрашен в чёрный, на руле - оплётка из перфорированной кожи, на порогах появились накладки с названием версии.

Фото: Пресс-служба Toyota.

По части силового агрегата изменений не будет: 122-сильный "атмосферник" объёмом 1.6 Valvematic, в пару которому можно выбрать либо 6-ступенчатую МКП, либо вариатор. На других рынках Corolla GR Sport предлагается с двигателем 1.6 литра мощностью 132 л.с. и 122-сильной гибридной силовой установкой.

Фото: iStock
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Производство Toyota Corolla GR Sport запланировано на ноябрь этого года, продажи автомобиля начнутся в январе 2021-го. В России Toyota Corolla GR Sport тоже появится - выход модели был анонсирован компанией в начале лета.

В настоящее время цены на Toyota Corolla начинаются от 1 273 000 рублей. Сколько будет стоить Corolla GR Sport, не уточняется.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota