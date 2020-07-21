В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом. Об этом сообщил официальный сайт омского клуба. Ранее стало известно о том, что заболевание выявлено у нападающего Сергея Шумакова. Он не тренировался вместе с командой и находился на изоляции.

Ситуацию с заболеванием прокомментировал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

"Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки", - цитирует Волкова сайт клуба.

Ранее коронавирус был выявлен в московском "Спартаке", который был вынужден приостановить тренировочный процесс.