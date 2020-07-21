В России начали производство грузового тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6. Это позволит российским международным перевозчикам использовать тягач отечественной сборки для зарубежных транспортных перевозок.

"Новый грузовик обеспечит нашим перевозчикам комфортный доступ на европейские дороги с учетом тех правил, которые там действуют, - не нарваться на штрафы и не платить повышенные экологические сборы", - рассказал глава минпромторга Денис Мантуров на презентации автомобиля в Москве.

Грузовики Mercedes-Benz Actros производятся в России довольно давно. Но впервые с конвейера сошел тягач более высокого экологического класса, чем требует российское законодательство (сейчас в России действует стандарт Euro-5). Первый Mercedes-Benz Actros класса Euro-6 сделан в Набережных Челнах на заводе "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС". Производство организовано в рамках специнвестконтракта (СПИК) между минпромторгом, КАМАЗом и "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС". Благодаря этому СПИК должно быть создано более 1400 рабочих мест, уточнили в минпромторге.

Производство тягача в высокой степени локализовано - сварка, окраска и сборка кабины полностью происходят в России. Тягач оборудован самыми современными системами безопасности. "Если начинается маневрирование между полосами, то адаптивная система помогает водителю вернуться в свою полосу. Установлена система экстренного торможения. А если человек начинает засыпать, автомобиль предупреждает водителя о том, что надо отдохнуть", - сообщил Мантуров.

Сейчас тягач проходит сертификацию. Серийное производство планируется начать в ноябре. Потом такие тягачи могут пойти на экспорт. Грузовики российского производства сейчас поставляются почти в 70 стран мира, напомнил глава минпромторга.