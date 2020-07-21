Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.07.2020 22:57
Рубрика: Транспорт

Первый экологичный

Грузовики российского производства выйдут на дороги Европы
Текст: Ирина Алпатова
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Столичный выпуск № 159 (8213)
В России начали производство грузового тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6. Это позволит российским международным перевозчикам использовать тягач отечественной сборки для зарубежных транспортных перевозок.

"Новый грузовик обеспечит нашим перевозчикам комфортный доступ на европейские дороги с учетом тех правил, которые там действуют, - не нарваться на штрафы и не платить повышенные экологические сборы", - рассказал глава минпромторга Денис Мантуров на презентации автомобиля в Москве.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В Минпромторге назвали самые популярные автомобили льготных программ

Грузовики Mercedes-Benz Actros производятся в России довольно давно. Но впервые с конвейера сошел тягач более высокого экологического класса, чем требует российское законодательство (сейчас в России действует стандарт Euro-5). Первый Mercedes-Benz Actros класса Euro-6 сделан в Набережных Челнах на заводе "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС". Производство организовано в рамках специнвестконтракта (СПИК) между минпромторгом, КАМАЗом и "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС". Благодаря этому СПИК должно быть создано более 1400 рабочих мест, уточнили в минпромторге.

Производство тягача в высокой степени локализовано - сварка, окраска и сборка кабины полностью происходят в России. Тягач оборудован самыми современными системами безопасности. "Если начинается маневрирование между полосами, то адаптивная система помогает водителю вернуться в свою полосу. Установлена система экстренного торможения. А если человек начинает засыпать, автомобиль предупреждает водителя о том, что надо отдохнуть", - сообщил Мантуров.

Сейчас тягач проходит сертификацию. Серийное производство планируется начать в ноябре. Потом такие тягачи могут пойти на экспорт. Грузовики российского производства сейчас поставляются почти в 70 стран мира, напомнил глава минпромторга.