В шорт-листе премии "Глобальная энергия 2020" 15 ученых, все - иностранцы

Как сообщила пресс-служба одноименной ассоциации "Глобальная энергия", в число потенциальных лауреатов вошли ученые из США (пять имен), Австралии (трое), Китая (двое), Германии, Греции, Дании, Италии, Японии. Победители будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания международного комитета ассоциации.
А всего получено 233 представления из двадцати стран мира. В 2019 году, для сравнения, было зарегистрировано всего 39 представлений на ученых из 12 стран. Такой сдвиг объясняют корректировкой целевых ориентиров премии и сменой менеджмента в самой ассоциации "Глобальная энергия". С февраля 2020 года, как мы сообщали, ее возглавил в качестве президента известный журналист и телеведущий Сергей Брилев.
С 2019 года премию стали вручать по трем номинациям: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии". В нынешнем цикле оригинальные представления распределились между тремя перечисленными номинациями в соотношении 29 / 27 / 22.
А шорт-лист премии "Глобальная энергия - 2020", обнародованный сегодня, выглядит так:
"Традиционная энергетика"
1. Ричард Джей Голдштейн (США) - "Теплоэнергетика"
2. Демин Ван (Китай) - "Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов"
3. Карло Руббиа (Италия) - "Ядерная энергетика"
4. Чжао Ян Дун (Австралия) - "Электроэнергетика"
5. Цзинь Лян Хэ (Китай) - "Электроэнергетика"
"Нетрадиционная энергетика"
1. Пэйдун Ян (США) - "Возобновляемые источники энергии"
2. Адольф Гётцбергер (Германия) - "Возобновляемые источники энергии"
3. Джей Кислинг (США) - "Биоэнергетика"
4. Пётр Зеленай (США) - "Топливные элементы и водородная энергетика"
5. Масахиро Ватанабе (Япония) - "Топливные элементы и водородная энергетика"
"Новые способы применения энергии"
1. Эли Яблонович (США) - "Эффективное использование энергии"
2. Николаос Хатциаргириу (Греция) - "Эффективное использование энергии"
3. Синьгуо Юй (Австралия) - "Эффективное использование энергии"
4. Эндрю Брюс Холмс (Австралия) - "Новые материалы, применяемые в энергетике"
5. Хенрик Лунд (Дания) - "Эффективное использование энергии".
Всего с момента учреждения премии в 2003 году ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.
До недавних пор премию вручали на Петербургском экономическом форуме в июне. В 2019-м церемония состоялась в октябре - в рамках Российской энергетической недели в Москве. Дата и место вручения премии-2020 из-за пандемии коронавируса пока не определены.