В шорт-листе премии "Глобальная энергия 2020" 15 ученых, все - иностранцы

Неожиданным оказалось решение Международного комитета премии "Глобальная энергия" в отношении списка претендентов на эту награду в 2020 году. Среди 15 включенных в шорт-лист кандидатур по трем раздельным номинациям нет ни одного ученого или специалиста из России.

Как сообщила пресс-служба одноименной ассоциации "Глобальная энергия", в число потенциальных лауреатов вошли ученые из США (пять имен), Австралии (трое), Китая (двое), Германии, Греции, Дании, Италии, Японии. Победители будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания международного комитета ассоциации.

А всего получено 233 представления из двадцати стран мира. В 2019 году, для сравнения, было зарегистрировано всего 39 представлений на ученых из 12 стран. Такой сдвиг объясняют корректировкой целевых ориентиров премии и сменой менеджмента в самой ассоциации "Глобальная энергия". С февраля 2020 года, как мы сообщали, ее возглавил в качестве президента известный журналист и телеведущий Сергей Брилев.

С 2019 года премию стали вручать по трем номинациям: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии". В нынешнем цикле оригинальные представления распределились между тремя перечисленными номинациями в соотношении 29 / 27 / 22.

А шорт-лист премии "Глобальная энергия - 2020", обнародованный сегодня, выглядит так:

"Традиционная энергетика"

1. Ричард Джей Голдштейн (США) - "Теплоэнергетика"

2. Демин Ван (Китай) - "Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов"

3. Карло Руббиа (Италия) - "Ядерная энергетика"

4. Чжао Ян Дун (Австралия) - "Электроэнергетика"

5. Цзинь Лян Хэ (Китай) - "Электроэнергетика"

"Нетрадиционная энергетика"

1. Пэйдун Ян (США) - "Возобновляемые источники энергии"

2. Адольф Гётцбергер (Германия) - "Возобновляемые источники энергии"

3. Джей Кислинг (США) - "Биоэнергетика"

4. Пётр Зеленай (США) - "Топливные элементы и водородная энергетика"

5. Масахиро Ватанабе (Япония) - "Топливные элементы и водородная энергетика"

"Новые способы применения энергии"

1. Эли Яблонович (США) - "Эффективное использование энергии"

2. Николаос Хатциаргириу (Греция) - "Эффективное использование энергии"

3. Синьгуо Юй (Австралия) - "Эффективное использование энергии"

4. Эндрю Брюс Холмс (Австралия) - "Новые материалы, применяемые в энергетике"

5. Хенрик Лунд (Дания) - "Эффективное использование энергии".

Всего с момента учреждения премии в 2003 году ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.

До недавних пор премию вручали на Петербургском экономическом форуме в июне. В 2019-м церемония состоялась в октябре - в рамках Российской энергетической недели в Москве. Дата и место вручения премии-2020 из-за пандемии коронавируса пока не определены.