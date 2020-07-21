Видео: бульдозер легко проехал по опасной горной тропе

Перевал "Черный медведь" на западе американского штата Колорадо - излюбленный маршрут для любителей пешего туризма и владельцев джипов. Пройти или проехать по узкой тропке на высоте почти 4000 км очень интересно, хотя утомительно и немного опасно. Дорожка узкая, извилистая, камни во время частых осадков скользкие. Неудивительно, что дорога закрыта большую часть года и открывается для любителей активного отдыха всего на пару месяцев лета.

Но теперь-то эта тропа должна стать популярной среди ...бульдозеристов. Достаточно было одному из водителей тяжелого трактора прокатиться по узкой неровной дорожке в полуметре от края пропасти.

К сожалению, мы не знаем, что потянуло бульдозериста в горы - работы по устранению последствий горного обвала или экстравагантное пари, но согласитесь, что опасность падения была очень высока и что наш герой проявил максимальную осторожность и собранность. Когда нужно - сбрасывал скорость до минимальной и жался к склону, когда была возможность - двигался на максимальной для веса машины скорости.