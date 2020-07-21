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21.07.2020 12:50
Рубрика: В мире

Во Франции пассажирам поездов предложили самостоятельно измерять температуру

Текст: Юрий Когалов

Во Франции оператор железных дорог SNCF предлагает желающим из числа пассажиров скоростных поездов TGV измерить температуру перед посадкой, чтобы убедиться, что они здоровы. Для этого нужно лишь воспользоваться "медицинским терминалом", оснащенным тепловизором.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Пять таких аппаратов были установлены на Лионском вокзале в Париже на пути следования пассажиров на посадку. Измерение температуры - дело добровольное. Терминалы установлены для проведения эксперимента, насколько изменятся условия работы вокзала и посадки пассажиров, если власти введут обязательный контроль, отмечает AFP. Такой вариант не исключен, если придет вторая волна коронавируса.

Для проверки температуры нужно всего лишь четыре секунды простоять перед терминалом. Никаких показателей он не отобразит, и данные пассажира не будут сохраняться. Однако если температура тела превысит 38,5 градуса Цельсия, к путешественнику подойдут представители SNCF и предложат ему новую медицинскую маску, дозу водно-спиртового геля и напомнят о правилах безопасности. Если пассажир пожелает отложить или отменить поездку, ему предоставят возможность обменять или аннулировать билет без какой-либо дополнительной платы. Если же он все равно захочет сесть на поезд, мешать ему никто не станет.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Глава SNCF Ален Кракович призвал пассажиров подыграть им в этом эксперименте. Компании нужно понять, готова ли она работать в условиях нового кризиса в сфере здравоохранения.

Терминалы будут тестироваться в течение лета на трех вокзалах Парижа. С 21 июля они работают на Лионском вокзале, а через две недели ими можно будет воспользоваться также на вокзале Монпарнас и Восточном вокзале.

Стоит отметить, что с понедельника во Франции ношение масок стало обязательным повсеместно. Полиция предупредила население, что в ближайшее время планируются массовые проверки и спецоперации по поиску нарушителей, которым грозит штраф в размере 135 евро. Власти надеются, что это позволит затормозить вновь начавшийся рост числа случаев инфицирования коронавирусом. Как отметили в минздраве, "эпидемиологическая ситуация во Франции после определенной стабилизации демонстрирует признаки ухудшения".

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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