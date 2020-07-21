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21.07.2020 17:44
Рубрика: В мире

Захватчик автобуса в Луцке пошел на переговоры

Текст: Александр Гусаров
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские силовики сумели наладить контакт с террористом, захватившим в городе Луцк автобус и взявшим его пассажиров в заложники.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры", - передает ТАСС слова Авакова на брифинге для журналистов.

Фото: twitter.com/CleanAuthoritie
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке

Министр внутренних дел Украины также сообщил, что удалось найти близких террориста. "Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем все методы, чтобы этот вопрос разрешить мирно", - добавил он.

Как заявил Аваков, состояние захваченных в заложники граждан нормальное. "Люди находятся в нормальном состоянии. С его слов (злоумышленника) и со слов одного из тех, с которым нам удалось поговорить", - сказал он. Кроме того, Аваков выразил надежду, что в ближайшее время ситуация с заложниками будет разрешена "так или иначе".

Аваков также обратился к СМИ с просьбой "аккуратно" освещать информацию относительно террориста, так как это может навредить ситуации. "Я бы попросил всех быть аккуратными и компетентными, в том числе при распространении недостоверной информации в адрес человека, который удерживает заложников", - отметил глава МВД

Он пояснил, что ранее была распространена информация о том, что террорист лечился в психиатрической больнице, назвав эти сведения недостоверными. Аваков напомнил, что у преступника есть смартфон, он может отслеживать информацию, которую СМИ о нем распространяют. "Это не помогает, а создает дополнительное напряжение", - подчеркнул министр.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников

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