Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования

Злоумышленник, захвативший в центре украинского Луцка маршрутный автобус с двадцатью пассажирами, опубликовал в соцсетях свои требования. В частности, он настаивает, чтобы первые лица Украины, включая главу МВД Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, главу СБУ, глав церквей - записали видео, в котором заявили бы, что они "террористы в законе".

Кроме того, захватчик, представившийся ранее как "Максим Плохой", потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". В этом документальном фильме речь идет о том, как животных эксплуатируют для производства еды, бытовой химии.

Если эти требования не будут выполнены, то злоумышленник угрожает взорвать автобус с заложниками, а также привести в действие дистанционно еще одну бомбу, заложенную где-то в городе.

Как стало известно ранее, "Максим Плохой" имеет две судимости. Также, согласно данным департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, он находился на психиатрическом лечении.

Также злоумышленник позвонил в местное отделение полиции и представился как "Максим Плохой". Об этом написал у себя в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, захватчик - автор книги "Философия преступника", в которой тот описывает свое пребывание в местах лишения свободы и свою жизненную позицию.

Украинские журналисты сравнили страницы в Facebook и пришли к выводу, что злоумышленником может быть автор профиля "Максим Сабатник" из Львова. На место событий прибыл спецназ.