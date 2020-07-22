Архитектор: Собор в Нанте восстановят за три года

На восстановление собора Святых Петра и Павла в Нанте, который пострадал из-за пожара в результате предполагаемого поджога, уйдет около трех лет. Такой прогноз дал главный архитектор памятников архитектуры Франции Паскаль Прюне, передает ТАСС.

При этом он признал, что масштаб ущерба, нанесенного памятнику, еще не оценен. Сильнее всего поврежден западный фасад собора, а именно - фрагменты витражей, датированных 16-м столетием. Они фактически расплавились. Специалисты выясняют, можно ли их реконструировать хотя бы частично. На том же западном фасаде, с которого и начиналось возведение собора в 1434 году, залегло несколько трещин, их предстоит исследовать.

Тем временем полиция Нанта отпустила задержанного по горячим следам выхода из Руанды, который помогал в соборе. В то же время прокуратура по-прежнему рассматривает версию поджога как приоритетную.