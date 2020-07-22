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22.07.2020 21:53
Рубрика: В мире

Архитектор: Собор в Нанте восстановят за три года

Текст: Екатерина Забродина

На восстановление собора Святых Петра и Павла в Нанте, который пострадал из-за пожара в результате предполагаемого поджога, уйдет около трех лет. Такой прогноз дал главный архитектор памятников архитектуры Франции Паскаль Прюне, передает ТАСС.

Фото: Jordiferrer/wikipedia.org
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При этом он признал, что масштаб ущерба, нанесенного памятнику, еще не оценен. Сильнее всего поврежден западный фасад собора, а именно - фрагменты витражей, датированных 16-м столетием. Они фактически расплавились. Специалисты выясняют, можно ли их реконструировать хотя бы частично. На том же западном фасаде, с которого и начиналось возведение собора в 1434 году, залегло несколько трещин, их предстоит исследовать.

Тем временем полиция Нанта отпустила задержанного по горячим следам выхода из Руанды, который помогал в соборе. В то же время прокуратура по-прежнему рассматривает версию поджога как приоритетную.

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