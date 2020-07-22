Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 14

В этом выпуске: бельгийский грайндхаус про зомби в клинике пластической хирургии; скандинавский подводный триллер; фестивальный ASMR-вестерн про корову; фантастика про нацистов и призраков от создателя "Эффекта бабочки"; Марк Руффало мученически противостоит корпорации, производящей тефлон.

"Нямка" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Сочный и сладкий, как спелый арбуз, грайндхаус из Бельгии. Парень с девушкой и ее мамой приезжают в некую восточноевропейскую страну - без уточнений, но по ряду признаков угадывается Польша - для посещения клиники пластической хирургии. Девушка собирается уменьшить грудь, парень этим недоволен, но его мнение никого не интересует, потому что он размазня, а мать девушки сразу оптом процедуры берет, она в этом деле уже давно не новичок.

Пока суть да дело, парень гуляет по коридорам и натыкается на привязанную к кушетке барышню в одних трусах и в наморднике. Добрая душа решает помочь бедняжке, снимает ей этот намордник, а та на него как огрызнется окровавленной пастью. После чего он пускается наутек, а жертва подпольных экспериментов вырывается на волю и давай всех кусать-заражать, устраивая локальный зомби-апокалипсис. В отдельно взятом узкоспециализированном медицинском учреждении.

Мероприятие, соответственно, приобретает тематический характер: в программе - фейерверк из жира в кабинете липосакции, последствия химического пилинга налицо, песнь льда, пламени и увеличенных гениталий. С душой, со смекалкой, креативно, умеючи. Также фигурирует очень милой внешности неведома зверушка, то ли аномальный зародыш, то ли головастик-переросток, с острыми зубами и добрыми глазами. Деятельного участия это существо ни в чем не принимает, но радует глаз несомненно.

Словом, отвратительно. И уморительно. Как надо то есть. Вплоть до непредсказуемо смешного финала, ставящего точку в драматических любовных хитросплетениях - а таковые еще как имеются, даже любовный треугольник старательно вычерчен. Но все же на всякий случай проговорим: слабонервным и тем, кому чрезмерное изобилие бутафорских внутренностей (и некоторых, так сказать, наружностей) претит, лучше мимо за версту обойти.

"Ломая поверхность" (2020)

Фото: kinopoisk.ru

Скандинавский (шведско-норвежский) выживальщицкий триллер про двух сестер, которые с детства обожали плескаться в водоемах. Однажды это увлечение едва не обернулось трагедией: старшая недоглядела за младшей, и та чуть не утонула, а мать старшую сильно отругала.

Младшая выросла профессиональной водолазкой и маминой фавориткой, старшая так и осталась в любителях, с матерью отношения не наладила, да и собственная семейная жизнь не шибко задалась - грядет тяжелый развод. При таких раскладах они встречаются и отправляются понырять в дикое место, среди скал, да еще и суровой зимой. Случается обвал, и младшую, более опытную, придавливает ко дну булыжником. А старшей и менее опытной, значит, предстоит ее в одиночку спасать под чутким руководством.

Сюда бы, конечно, голодных акул еще запустить для пущего веселья, вообще бы было хорошо, а то лишь парочка дружелюбных касаток чисто поздороваться заплывает - как-то это несерьезно. С другой стороны, тот же Бальтасар Кормакур, из скандинавов главный спец по подобного рода историям, без ведерочка соплей бы точно не обошелся. А тут и соплей нет, за исключением натуральных, которые из носа героини, суматошно бегающей по берегу и пытающейся вызволить родственницу, льются рекой.

Бэкграунд вышеописанный, с инцидентом из детства, он так, для экспозиции и усиления мотивации - ведь если второй раз тем же манером сестренку-то прошляпить, то это ж сразу ложись и помирай. Осознание чего вкупе с цейтнотом неблагоприятно сказывается на способности принимать разумные решения. Зато, опять же вкупе с цейтнотом, благоприятно сказывается на динамике и прочих качествах, необходимых для фильма данной категории. Что дает приличную концентрацию паники и подводных съемок в лаконичном объеме.

"Первая корова" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Америка эпохи освоения диких территорий. Повар по кличке Печенька вместе с группой охотников держит путь в крохотное поселение и, прогуливаясь ночью, натыкается среди зарослей папоротника на голого китайца, спасающегося от злых русских. Проявляет к нему милосердие, оказывает помощь, а вскоре они встречаются снова - уже в этом самом поселении - и заводят дружбу.

На том островке цивилизации, куда их занесла судьба, от цивилизации той одно название. Там живут индейцы и суровые бородатые мужчины, пытающиеся заработать на добыче шкурок пушных зверей, которых окрест тьма водится. Из развлечений - кабак. Быт - аскетичнее некуда. А местный шериф, английский джентльмен (Тоби Джонс) за какие-то бешеные, видать, деньги выписал себе породистую корову, чтобы чай с молоком пить. Единственную на сотни миль в любую сторону.

И вот у друзей рождается план обогащения: по ночам втихаря доить корову и делать сладкие кексики. Печенька доит, ведя с коровою беседы задушевные, китаец - на шухере. Утром кексики несут продавать, и разлетаются они как горячие пирожки. План работает, деньги текут рекой, как вдруг на предприимчивых молочных воришек и их продукцию обращает внимание еще пока ничего не подозревающий владелец скотины.

Этот крайне миролюбивый вестерн сняла по тексту своего товарища Джонатана Рэймонда и показала на последнем Берлинале уважаемая режиссерша Келли Райхарт. Смотришь - и как будто рассказ Джека Лондона неспешно читаешь. Очень неспешно - маленькая история растянута на целых два часа. Но если правильно настроиться и как следует погрузиться, они пролетают почти незаметно, в приятной безмятежности. Гитарка тихонько тренькает, скрипочка пиликает, костер трещит, из леса доносятся какие-то успокаивающие звуки. Что дополняется видами дивной природы, уютно пристроенными в узкий формат кадра. А сюжет тем временем осторожно, потихоньку раскручивается, чтобы затем так же осторожно свернуться и уйти в сладкий сон.

"Призраки войны" (2020)

Фото: kinopoisk.ru

Вряд ли вы сейчас без подсказки сможете вспомнить, кто такой Эрик Бресс, зато наверняка помните фильм "Эффект бабочки", который в свое время по неизвестным причинам стал огромнейшим культом. Сценаристом и режиссером "Эффекта бабочки" и был Эрик Бресс, почти нигде с тех пор толком не засветившийся, кроме титров двух частей "Пункта назначения". А тут вдруг взял и вернулся к режиссуре. Причем с намерением, судя по всему, наваять культ не меньший.

Конец Второй мировой, Франция, отряду десантников приказано охранять зачем-то старинный особняк, где ранее квартировались нацистские офицеры. И с первого взгляда ясно, что с особняком что-то не так. Вечно топает кто-то, дверями хлопает, морзянкой страшное выстукивает, из-за углов выглядывает. Тем временем нацисты, почти уже разбитые, всё еще где-то по окрестностям рыщут, представляя опасность куда более осязаемую.

Кажется, понятно всё: проклятый старый дом с призраками в сеттинге Второй мировой. "Оверлорд" встречается с мистикой. Сцена битвы нацистов с десантниками и призраками (да, одновременно!) присутствует. И на том бы мы сказали "большое спасибо", но Эрика Бресса понесло, и он за каким-то чертом впендюрил сюда еще и фантастику, хотя нормально же сидели. Нет, надо было впендюрить.

Можете себе представить, какой это винегрет: нацисты, сердитые неупокоенные души, фантастика. Кому "Эффект бабочки" казался идиотским? Здесь, не поверите, тоже ключевую роль играют дневники и флэшбэки. При этом нет путешествий во времени. Но запрещенная в России организация фигурирует.

И не то чтоб очень складно получается (вовсе наоборот), однако замысел общий вырисовывается, мораль даже четко формулируется, насчет непротивления злу. То есть, к бабке не ходи, до уровня популярности "Эффекта бабочки", конечно, "Призракам войны" не дотянуться и близко. Потому что слишком заморочено, кроваво, сумбурно, Эштона Кутчера нет, к тому же. Но уж по степени витиеватости и кучерявости этот опус многим фору даст.

"Тёмные воды" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Известно, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, течение воды и то, как американцы яростно бичуют язвы своего капиталистического рая. Фильм "Тёмные воды" Тодда Хейнса, автора прекрасного фильма о Бобе Дилане "Меня там нет" и вялой лесбийской драмы "Кэрол", как раз предлагает такое зрелище.

Основан он на реальной истории адвоката Роберта Биллота, описанной в статье NYT с ёмким названием "Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont". Биллот два десятка лет воевал с корпорацией из-за экологии, которую та бессовестно поганила, отравляя жизнь простых работяг. Многолетняя возня с промышленным гигантом отнюдь не отвечала каким-то личным интересам Роберта - совсем наоборот: у него только-только всё стало налаживаться с работой, а упёртое противостояние с мощной компанией, к тому же являвшейся клиентом его конторы, понимания коллег, конечно, не встретило.

Но ничего не поделаешь - обострённое чувство справедливости не давало Биллоту промолчать и бросить это изматывающее и порой кажущееся безнадёжным дело. Хотя поводов для этого, конечно, было множество. К тому же дома жена, постоянно рожающая детей и требующая потому всё больше к себе внимания.

Юриста играет Марк Руффало и играет замечательно - мучения борца за справедливость и бессребреника он изображает безупречно. Супругу - иногда срывающуюся, но в остальное время служащую страдальцу опорой и верным другом - играет Энн Хэтэуэй. Роль не так уж велика, особенно если сравнивать с мощными и продолжительными сольными партиями Руффало, но поклонники круглоглазой Энн будут удовлетворены. Есть ещё Тим Роббинс и Билл Пуллман - эпизодами, но яркими.

В общем, это такая неторопливая драма с минимумом отдалённых намёков на какой-то экшн и классным кастом - для всех, кого могут увлечь рассказы о смелых маленьких людях, вступающих в неравный бой с сильными мира сего.