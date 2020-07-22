ЦСКА не сыграет в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА обыграл в матче последнего 30-го тура российского первенства "Тамбов" (2:0), но не попал в тройку по итогам сезона.

Армейцы остались позади "Краснодара", в параллельной встрече разгромившего на своем поле грозненский "Ахмат" (4:0). Команда Мурада Мусаева финишировала третьей (52 очка) и получила путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Для выхода в основную сетку турнира южанам предстоит пройти два отборочных раунда.

Что касается ЦСКА, то "красно-синие" не примут участия в Лиге чемпионов. Подопечные Виктора Гончаренко стали четвертыми (50 очков) и сыграют в Лиге Европы.