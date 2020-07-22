Эрдоган: Турция продолжит присутствовать в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "продолжит присутствовать в Сирии до тех пор, пока сирийский народ не станет свободным", сообщает Reuters. "Пока сирийский народ не станет свободным, мирным и безопасным, мы останемся в этой стране", - подчеркнул политик.

Эрдоган отреагировал на парламентские выборы, которые состоялись в воскресенье в контролируемых правительством Сирии регионах. По оценкам экспертов, партия президента Сирии Башара Асада - "Баас" - и группы лоялистов получат большинство из 250 мест в парламенте страны.

Отметим, что вооруженные силы Турции с 2016 года осуществили несколько вторжений в северную Сирию. Анкара поддерживает некоторые вооруженные повстанческие группировки, которые выступают против правительства Асада. В начале этого года Эрдоган отправил тысячи военнослужащих на северо-запад Сирии. Кроме того, в Турции сейчас проживает около 3,6 миллиона сирийцев, и республика стремится избежать очередного кризиса с беженцами.