Facebook оценят на предмет расовой предвзятости к пользователям

Специалисты Facebook проверят алгоритмы в ее соцсетях на расовую дискриминацию, пишет газета The Wall Street Journal. Для проведения таких оценок сформируют специальную комиссию.

"Эксперты сравнят, как соцсетью обрабатываются данные, касающиеся пользователей, в частности, из числа белых, афроамериканцев и испаноязычных жителей США. Такой анализ позволит понять, имеет ли место особое отношение к пользователям по расовому признаку", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее администрацию Facebook обвиняли в том, что из-за особенностей работы ее систем темнокожие пользователи не видят часть рекламных объявлений, касаемых приобретения жилья и трудоустройства. Критики называли это проявлением расовой дискриминации в компании. Аналогичная проверка пройдет и в Instagram.

Напомним, проблема расизма в США обострилась после насильственного задержания полицией в Миннеаполисе Джорджа Флойда, которое в последствии стало причиной смерти афроамериканца.