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Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию

Новости
    22.07.2020, 11:41
Текст:   Олег Усков

Александр Буйнов, советский, российский певец, автор песен, актер, шоумен, экс-участник легендарных "Веселых ребят" и исполнитель множества крайне удивительных песен, вновь напугал поклонников.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Семидесятилетний артист опубликовал в соцсетях несколько фото из больницы, на которых выглядит сильно похудевшим. При этом волноваться фанаты начали еще раньше - когда певец не появился на фестивале "Славянский базар". Оказалось, причина отсутствия - в перенесенной артистом тяжелой операции, но диагноз Буйнов не уточняет.

"Случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул!" - нехорошо интригует исполнитель. Дав подсказку: "Был приступ, очень было бубо!" И присовокупив, что после операции певец "стал добрее, потому что полстраны живет без этого".

В комментариях - пожелания выздоравливать, в том числе от коллег - Лолиты и Крутого.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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Здесь стоит напомнить - ранее Буйнову удалили злокачественную опухоль: девяти лет назад певцу поставили диагноз "рак предстательной железы". В 2011-м артист успешно поборол недуг - в апреле указанного года певцу опухоль в московском онкоцентре имени Блохина вырезали.

В прошлом году Буйнов также признавался, что "сломался и слег".

Александр Буйнов родился в 1950 году в военном городке при аэродроме. Музыкой занимался с восьми лет. Первый сольный альбом выпустил в 1991-м. Участвовал как актер, артист озвучки и вокалист в работе над фильмами и сериалами "Приморский бульвар", "Анастасия", где озвучил Распутина), "Старые песни о главном", "Хорошие и плохие" (полковник милиции), "Бременские музыканты & Co".

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