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22.07.2020 14:21
Рубрика: Власть

Госдума одобрила налоговый маневр в IT-отрасли

Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли прошел второе и третье чтение в Госдуме. Документ был принят на заключительном пленарном заседании весенней сессии в среду, 22 июля.

Отмечается, что в результате принятых мер налог на прибыль для высокотехнологичных компаний уменьшится почти в семь раз: с 20% до трех процентов. Ставка будет снижена с 1 января 2021 года.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Одобренный маневр затронет также взносы в государственные внебюджетные фонды. IT-компании смогут отчислять не 14% как сейчас, а 7,6%. На отчисления в Пенсионный фонд пойдет 6%, на социальное страхование - 1,5%, в бюджет ОМС - 0,1%.

Предполагается, что высвобожденные средства будут направлены на развитие отрасли. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ставки будут снижены до уровня более низкого, чем в Индии и Ирландии (где они являются одними из самых выгодных в мире).

Закон был подготовлен правительством по поручению президента Владимира Путина. Принятые льготы будут носить бессрочный характер. Первое чтение законопроект прошел 21 июля.

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