Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

При цене от 25 тысяч рублей путешествующие по стране будут получать обратно 5 тысяч рублей, от 50 тысяч рублей - 10 тысяч, а при стоимости путевки от 75 тысяч рублей возврат составит 15 тысяч.

Для участия в программе продолжительность тура должна составлять на менее пяти ночей, а оплата производится через российскую платежную систему "Мир".