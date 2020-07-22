Туристы получат компенсации за отдых в России

От 5 до 15 тысяч рублей смогут получить в качестве компенсации туристы, решившие в этом году отдохнуть в России.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что сумма возврата составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

Всего на эти цели будет дополнительно выделено 15 млрд рублей, сообщил председатель правительства. "Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом", - уточнил он.

Сейчас отрасль в сложном положении и нужно не только ее поддержать, но обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма, убежден Мишустин.

Хорошие перспективы у экологического туризма. "Рассчитываем, что развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе. А в рамках нацпроекта "Экология" будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды, в том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах", - сказал глава кабмина.

Видео: RT