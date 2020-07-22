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22.07.2020 11:24
Рубрика: Власть

Туристы получат компенсации за отдых в России

Текст: Кира Латухина
От 5 до 15 тысяч рублей смогут получить в качестве компенсации туристы, решившие в этом году отдохнуть в России.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что сумма возврата составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

Фото: Анна Скудаева
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Всего на эти цели будет дополнительно выделено 15 млрд рублей, сообщил председатель правительства. "Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом", - уточнил он.

Сейчас отрасль в сложном положении и нужно не только ее поддержать, но обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма, убежден Мишустин.

Хорошие перспективы у экологического туризма. "Рассчитываем, что развивая это направление, мы приучим людей бережно относиться к природе. А в рамках нацпроекта "Экология" будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надежной охраны окружающей среды, в том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных объектах", - сказал глава кабмина.

Видео: RT

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Законодательная власть Госдума Развитие туризма в России Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Отпуск 2020. Выбор есть РГ-Видео

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