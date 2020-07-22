Видеотрансляция: Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин представляет Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год. После выступления он ответит на вопросы депутатов.

"Важно, что правительство слышит депутатов, - сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Ранее мы обращали внимание председателя правительства, что ряд законов не работает из за того, что некоторые министерства и ведомства годами тянут с подготовкой необходимых подзаконных актов".

Первоначально планировалось, что премьер-министр выступит с ежегодным отчетом в апреле, но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести выступление на более поздний срок.