Каким человеком и хоккеистом был Александр Гусев

Новости

В Минтруде рассказали, когда на средства реабилитации заявление не требуется 21:31
Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп из-за нападения на журналистов 21:25
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину 20:51
Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19 20:30
Инфляция в России замедлилась до нулевого уровня 20:14
США заказали 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 20:13
Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить втрое 20:00
После ликвидации четырех боевиков в КБР возбудили дело 19:53
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США 19:52
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина 19:50
В Ленобласти откроют все торговые центры 19:47
Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому 19:23
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 19:20
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию 19:09
Хуснуллин: "Автодор" может привлечь средства через инфраструктурные облигации 19:09
Посол РФ в Пхеньяне ожидает проведения саммита КНДР - США до ноября 18:56
Кокорин отреагировал на новости о переходе в "Спартак" 18:54
Генетики случайно создали гибрид двух вымирающих рыб 18:46
Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии 18:40
Во Владимирской области медик повторно заболел COVID-19 18:25
Проездным воротам с гауптвахтой Хорошевского конного завода вернут первозданный вид 18:24
Jeep Cherokee попал под отзыв в России 18:23
В центре "Космонавтика" на ВДНХ возобновляется образовательная программа 18:06
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус 18:05
Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 20:59
Рубрика: Спорт

Каким человеком и хоккеистом был Александр Гусев

Текст: Максим Макарычев
В среду утром стало известно о кончине прославленного хоккеиста Александра Владимировича Гусева. Основной защитник непобедимого ЦСКА и легендарной сборной СССР по хоккею с шайбой в 1970-е годы умер в результате тяжелой и продолжительной болезни.
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Воспитанник детской армейской хоккейной школы в Москве, он сумел пробиться в основной состав главной команды страны, которую возглавлял требовательный и суровый Анатолий Владимирович Тарасов. Тогда это было сродни спортивному достижению: на лед выходили только три пары защитников и три тройки нападения. Уже позже гений Тарасова признал весь мир. "Нас учили смотреть нападающим в глаза, а не пятиться назад", - как-то в своем лаконичном стиле сказал Александр Владимирович Гусев.

В Испании показали фильм о Харламове, съемки которого проходили и в "РГ"

В ЦСКА Гусев познакомился и сдружился с Валерием Харламовым, с которым позже был отправлен в "ссылку" в армейский клуб "Звезда" из богом забытого на Урале Чебаркуля. Собственно, наше знакомство состоялось в 2014 году во время подготовки книги о Валерии Борисовиче для серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". Наш разговор в его доме на Ленинградке возле станции метро "Сокол" продолжался более двух часов. Гусев с теплотой вспоминал о Харламове, о чебаркульской "ссылке", о прославленных динамовцах Валерии Васильеве, с которым он играл в одной паре в сборной, об Александре Мальцеве, таком же правдолюбе, как и он, о знаменитых и изнуряющих тренировках Тарасова, из-за которых многие армейские ветераны и сборники, по его словам, "потеряли здоровье" и рано ушли из жизни. Гусев не только поделился уникальной информацией, но и познакомил с многими ветеранами команды "Легенды хоккея СССР", игравшей на льду с ним в торговом центре в Новогиреево.

Единственный раз я увидел Гусева раздраженным, когда он отреагировал на вопрос об известном фильме про Харламова. "Ты можешь поверить, что мы с Валеркой лазили по проводам в Чебаркуле и ходили по девушкам?" - спросил Гусев, выдержав паузу и внимательно посмотрев в глаза. Затем со своей прямотой отрезал: "Чушь собачья. Какие голые девки, у нас там казарменный режим был и не было выходных?!". Потом рассказал, что первый сценарий, который ветеранам хоккея раздали на Кунцевском кладбище в день рождения Валерия Борисовича, был оскорбительным для них и его памяти - из Харламова, следуя новомодным голливудским лекалам, сочинители делали человека, который якобы "противостоял системе". Сказал, что молодые "сценаристы", воспитанные на американских ценностях и далекие от отечественной истории, сами признавались, что когда им делали заказ на сценарий, они не знали, кто такой Харламов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста"

Гусев, как и Мальцев, был настолько разъярен фильмом, что порвал сценарий, придя домой. Потом потребовал, чтобы его фамилию в фильме заменили на Гуськов. А диск фильма, который ему доставили домой, даже не стал смотреть и разломал его на две части, выкинув в мусорное ведро. У этих людей была своя правота и своя правда, которую они пронесли через всю жизнь.

Эта правда не понравилась новому тренеру ЦСКА Виктору Тихонову, который в конце 1970-х годов начал избавляться от авторитетных ветеранов. Так Гусев, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы, шестикратный победитель первенства СССР по хоккею с шайбой, оказался в команде СКА из Ленинграда, где и закончил свою блистательную карьеру. Окончив Ленинградский военный институт физической культуры и потренировав СКА МВО из Калинина (нынешней Твери), тихо сошел с хоккейной орбиты, получая неплохую военную пенсию и надбавку за звание олимпийского чемпиона.

Из интервью Александра Гусева для книги о Харламове

О Харламове и хоккейном ДЮСШ ЦСКА

- С Валерой я впервые познакомился в 1962 году, когда он пришел в ЦСКА и был принят в детско-юношескую школу. Я уже играл до этого в хоккей три сезона. Сначала тренировался в Сокольниках в детской спортивной школе у Бориса Ивановича Афанасьева. На следующий год нас перевели в ЦСКА. И буквально через год-два Валера пришел, маленький, щупленький, но, что бросилось в глаза, - тогда уже очень он техничный был. Мы же все с дворов вышли, а "дворовая" подготовка тогда была будь здоров. На коньках пацаны стояли очень уверенно. Дворовые баталии - ведь дело серьезное. Не обидят, но никто тебя по голове не погладит. В общем, так я впервые его увидел. Он был на год младше меня, у них в команде был главной звездой Саша Смолин. Команда 1947-1948 годов рождения ездила в Киев, выиграла чемпионат СССР по хоккею среди молодежных команд. Так мы впервые оказались в одной молодежной команде. Это был 1965 год. Тарасов называл его "Конек-горбунок". Потом придумали прозвища "Клири", "Хорлик". Ума не приложу, откуда эти прозвища взялись, и кто их придумал. Я как был "Гусь", так им и остался.

Об игре в Чебаркуле

- Мы, молодые, домашние были, из родной Москвы толком-то не уезжали никуда. Но надо, значит, надо. Мы были солдаты, на воинской службе, куда денешься? Тарасов был немногословен, вызвал, говорит: ребята, езжайте, помогите команде из Чебаркуля. Там была плохенькая гостиница, и, по-моему, ни одного нормального ресторана. Распорядок дня был довольно жесткий, как в армии. Утром подъем, зарядка, завтрак, в город на тренировку едешь. В городе каточек был деревянный, открытый. Правда, лед, надо отдать должное работникам стадиона, нормальный был. Народ туда собирался битком. По сути, единственное зрелище в городе было. Трибуны вмещали около четырех тысяч зрителей, но болельщиков сюда набивалось значительно больше. Играли и при минус 45 на открытом воздухе. Мы молодые были, особо морозов и не замечали. Уши мерзли, погреешь их немножко, и снова в бой. Болельщикам было проще, они согревались своими методами. Там разбивали военные палатки, в них предлагали портвейн, беляши горячие. Народ отдыхал хорошо. Куда еще им идти в этом городе? Зато радость у людей была искренней и неподдельной. Все болельщики, несмотря на крайне суровую и невеселую жизнь, были одной дружной семьей. Игру и хоккеистов здесь ждали так, как ждут семейных праздников.

Атмосфера в нашей армейской команде была отличная. Ребята в ней классные, простые были. Из Свердловска, Челябинска, из Тагила. Из москвичей мы с Валерой в ней вдвоем были. Валера сразу в лидеры выбился, так что, когда мы в новый город для игр приезжали, слава о нем уже шла впереди него. И это признание случилось за считанные недели. Он забил за неполный сезон 34 шайбы, а нас после окончания первенства вернули в ЦСКА.

Фото: Александр Яковлев/Фотохроникам ТАСС

О тренировках Тарасова

- Когда начинался сезон, у нас была одна тренировка. Молодых еще вечерком, бывало, собирали. Утром в ЦСКА идем тренироваться, думая, вот вечером наконец-то отдохнем. А Тарасов тут как тут, собирает нас, молодых, и с нами выходит на каточек. Или, когда на льду летом не было тренировок, обязательно устраивает для нас кросс. Как-то кросс бежали по стадиону, молодые вперед забежали, Александр Палыч Рагулин был постарше, кто вперед забежит, так того он сразу осаживает, дескать: "Але-але, молодежь, куда полетели? Ну-ка все пристроились за мной". И сам первый приходит на финиш. В плане физической выносливости Валера Харламов и мы все были отлично готовы. Единственное, он не любил бегать кроссы. Короткие дистанции он великолепно бегал, а кроссы - нет. Все бежали, исключений не было. Старались кучей держаться, не вырываться особенно вперед, зачем ерундой заниматься? Сначала кроссы были по времени поменьше. Потом с подачи Тарасова начали бегать по часу. Час бежишь. Или по кругу по полю, или по пересеченной местности. Неохота. А чего неохота? Бежишь и бежишь, всей кучей. Рассказывали друг другу что-нибудь по дороге. Валерка всегда последний кроссы прибегал. Не любил он их. Тарасов любил упражнение "убить канадца". Мы разгонялись на базе и врезались с ходу в огромный дуб, так, что его ствол стал голым. Рисковали здоровьем, но прекрасно провели суперсерию в 1972 году. Канадцы посмеивались над нашей формой. Мы действительно немножко убогие вышли. В конце 1960-х - начале 1970-х в чем играли-то? Кто что достанет. Нам, молодым, перепадало от мастеров кое-какое старье. И наколенники, и наплечники. Кто в сборной играл, тот что-то получал, а в командах, когда молодые были, сами выкручивались. Свитера шерстяные какие-то нелепые были. Хорошо, что канадцы нам трусы выдали, перчатки "Купер", еще кое-какую форму. А в майках мы в своих играли. Они бы нам и майки хорошие сделали с надписью "СССР", но нет, наши руководители сказали: "В своих играть будем". Клюшки гнули сами. Три штуки настрогаешь, так за игру сломаешь их все. Их нам выдавали, а они постоянно ломались. Не жаловались, не унывали, потому и побеждали. Дух у нас такой был. Победителей.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Хоккей с Максимом Макарычевым

Главное сегодня

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус