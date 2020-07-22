Кокорин отреагировал на новости о переходе в "Спартак"

Нападающий Александр Кокорин не стал исключать, что он может стать футболистом "Спартака".

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности "красно-белых" в приглашении игрока. Сообщается, что уже в ближайшее время московский клуб сделает Кокорину предложение.

"Не могу пока ничего ответить", - сказал Александр "Р-Спорт" на просьбу прокомментировать эти разговоры.

Напомним, что вторую часть сезона Кокорин провел на правах аренды в "Сочи". В то же время его контракт с питерским "Зенитом" истек в конце июня. В десяти матчах в составе сочинцев Александр забил семь голов.