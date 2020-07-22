Костенюк проиграла 14-й чемпионке мира, украинке Анне Ушениной со счетом 13,5:14,5. Исход встречи, которая продолжалась три часа, решился в последней партии - "буллите" (с контролем времени по минуте до конца). Это относительно новый, самый быстрый формат игры, который получил распространение в формате онлайн.

Несмотря на поражение, Костенюк призналась, что матч удался.

- Во вчерашнем Суперфинале было все, что должно быть в финальном поединке, чтобы сделать его увлекательным зрелищем: красивые замыслы, яркие комбинации, обидные зевки и поражения, падения флажков, сменяющееся по ходу матча лидерство, и, как апофеоз этого противостояния, напряженная последняя партия, где все досталось победителю, точнее, победительнице, - написала Костенюк в "Инстаграме".

Александра также отметила, что проигрыш - это лишь остановка на пути к новым победам.

- Спасибо всем болельщикам за теплые слова поддержки, очень приятно получать такие сообщения, особенно после поражения. Разочарования нет, есть усталость и мотивация двигаться дальше, - подчеркнула чемпионка. - Есть у меня такая хорошая для спортсмена черта характера, после поражений - подниматься и идти дальше, к новым победам.

Применить эту установку на практике Костенюк сможет уже совсем скоро. Сегодня стартует первая в истории шахматная Олимпиада ФИДЕ в онлайн-формате. Сборная России включится в борьбу с финального этапа 19 августа.

За женскую команду, помимо Александры Костенюк, выступят Валентина Гунина и Екатерина Лагно, которые также неплохо себя проявили по ходу этапов Women s Speed Chess Championship, а также Александра Горячкина. В мужской сборной заявлены Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев.