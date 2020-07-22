Новости

Иран пообещал нанести "ответный удар по американцам" за Сулеймани 21.07.2020
Задержаны сообщники террориста из Луцка 21.07.2020
В Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом 21.07.2020
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога 21.07.2020
Актер из "Перекрестков судьбы" Андрей Сиротин умер в 34 года 21.07.2020
"Тамбов" сохранил место в РПЛ после технического поражения "Сочи" 21.07.2020
Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России 21.07.2020
Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна 21.07.2020
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн 21.07.2020
Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы 21.07.2020
В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей 21.07.2020
В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19 21.07.2020
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 21.07.2020
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 21.07.2020
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 21.07.2020
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 21.07.2020
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 21.07.2020
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 21.07.2020
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 21.07.2020
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 21.07.2020
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 21.07.2020
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 21.07.2020
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 21.07.2020
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 21.07.2020
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 21.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Делает следующий ход

Александра Костенюк о мотивации после поражения
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
Российская шахматистка, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк уступила в Суперфинале женского онлайн-турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship, но не сдалась.

Костенюк проиграла 14-й чемпионке мира, украинке Анне Ушениной со счетом 13,5:14,5. Исход встречи, которая продолжалась три часа, решился в последней партии - "буллите" (с контролем времени по минуте до конца). Это относительно новый, самый быстрый формат игры, который получил распространение в формате онлайн.

Фото: Предоставленно музеем Спасское-Лутовиново
В Спасском-Лутовинове прошел первый Тургеневский шахматный турнир

Несмотря на поражение, Костенюк призналась, что матч удался.

- Во вчерашнем Суперфинале было все, что должно быть в финальном поединке, чтобы сделать его увлекательным зрелищем: красивые замыслы, яркие комбинации, обидные зевки и поражения, падения флажков, сменяющееся по ходу матча лидерство, и, как апофеоз этого противостояния, напряженная последняя партия, где все досталось победителю, точнее, победительнице, - написала Костенюк в "Инстаграме".

Александра также отметила, что проигрыш - это лишь остановка на пути к новым победам.

- Спасибо всем болельщикам за теплые слова поддержки, очень приятно получать такие сообщения, особенно после поражения. Разочарования нет, есть усталость и мотивация двигаться дальше, - подчеркнула чемпионка. - Есть у меня такая хорошая для спортсмена черта характера, после поражений - подниматься и идти дальше, к новым победам.

Применить эту установку на практике Костенюк сможет уже совсем скоро. Сегодня стартует первая в истории шахматная Олимпиада ФИДЕ в онлайн-формате. Сборная России включится в борьбу с финального этапа 19 августа.

За женскую команду, помимо Александры Костенюк, выступят Валентина Гунина и Екатерина Лагно, которые также неплохо себя проявили по ходу этапов Women s Speed Chess Championship, а также Александра Горячкина. В мужской сборной заявлены Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев.

Спорт Шахматы

Главное сегодня

Луцкий террорист задержан силовиками
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Инфекционист ФМБА: Повторной вспышки коронавируса уже не будет
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус