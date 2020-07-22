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22.07.2020 18:56
Рубрика: Власть

Возьмут в семью

Мужьям-иностранцам упростят получение гражданства
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
24 июля вступает в силу закон, расширяющий число вариантов, когда российское гражданство можно получить в упрощенном порядке. Теперь, например, иностранные супруги российских граждан смогут быстрее стать россиянами. Но есть условие: в браке должны быть общие дети.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Также уже через день смогут подать заявление о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке жители Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.

Лицам без гражданства дадут временные удостоверения

Новые нормы смягчают правила в отношении людей, не являющихся для нас чужими: бывших соотечественников прежде всего. После распада Советского Союза до сих пор не урегулированы многие проблемы. В СССР мы были единым народом, и границы прошли по-живому. В одночасье оказались иностранцами многие тысячи граждан, считающие Россию своей Родиной, но оставшиеся на территории новых государств.

"Из-за формальных проволочек, в определенной степени - влияния человеческого фактора и достаточной сложности бюрократических процедур, нередко на практике люди сталкиваются с серьезными проблемами, - рассказывает адвокат Татьяна Карасева. - Случаев, когда люди, фактически годами проживающие на территории России, нередко - с семьей, обращаются за предоставлением им российского гражданства, но получают либо отказ, причем исключительно по формальным, далеко не самым существенным основаниям, либо находятся в "подвешенном" состоянии, живя без паспорта и, в принципе, без документов".

Поэтому в целом она оценивает вступающие в силу нормы как положительные.

"Теперь предоставляется право обратиться с заявлением о получении гражданства без соблюдения необходимого срока проживания на территории нашей страны гражданам Молдовы и Украины, имеющим действительный вид на жительство в России, - рассказывает она. - Иностранцы, окончившие российские вузы, смогут претендовать на российское гражданство после года трудовой деятельности в нашей стране".

Фото: Сергей Михеев
Упрощенное получение гражданства РФ позволит воссоединиться тысячам семей

Также закон, вступающий в силу завтра, затронул лиц без гражданства. Они смогут получить легальные документы.

По данным экспертов, в настоящее время на территории нашей страны находится около 5 тысяч лиц без гражданства с неурегулированным правовым статусом.

Среди них немало лиц, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания в России, однако депортировать их в другую страну нет возможности, так как у них отсутствует гражданство иностранного государства. Таким людям будет выдаваться временное удостоверение личности лица без гражданства.

Оформлять удостоверение предполагается на основании заключения об установлении личности лица без гражданства. Люди смогут жить и трудиться.

Выдаваться такие удостоверения будут сроком на год, затем документ необходимо будет продлевать.

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