Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1, ст. 9; N 26, ст. 3125; 2012, N 47, ст. 6393; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст. 1828, 1829; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3363; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 60; 2016, N 18, ст. 2500; 2017, N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8454, 8470; 2019, N 27, ст. 3530; N 29, ст. 3855; 2020, N 17, ст. 2712) следующие изменения:

1) часть восьмую статьи 6 изложить в следующей редакции:

"8. Формы уведомлений, подаваемых в соответствии с настоящей статьей гражданином Российской Федерации, его законным представителем либо уполномоченным представителем, и порядок подачи указанных уведомлений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

2) в статье 14:

а) в пункте "в" части второй слова "являются нетрудоспособными и" исключить,

б) часть шестую изложить в следующей редакции:

"6. С заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ребенка и недееспособного лица, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, без соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 настоящего Федерального закона, вправе обратиться:

а) один из родителей ребенка, имеющий гражданство Российской Федерации, при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации;

б) единственный родитель ребенка, имеющий гражданство Российской Федерации;

в) опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12 и частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон "Об опеке и попечительстве");

г) руководитель российской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую под надзор помещен ребенок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1551 Семейного кодекса Российской Федерации;

д) руководитель образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной российской организации, в которую под надзор помещено недееспособное лицо, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона "Об опеке и попечительстве".";

3) часть первую статьи 27 после слов ", за исключением случаев, предусмотренных" дополнить словами "частью 1 статьи 12 и";

4) статью 30 дополнить пунктом "л" следующего содержания:

"л) проводят обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, ведут информационные массивы, создаваемые в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации, в случаях, предусмотренных федеральными законами.";

5) часть пятую статьи 32 изложить в следующей редакции:

"5. Заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации подается иностранным гражданином в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3806; 2001, N 11, ст. 1002; 2002, N 30, ст. 3032, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 24, ст. 2832; 2008, N 19, ст. 2094; N 52, ст. 6227, 6235; 2009, N 1, ст. 30; 2010, N 21, ст. 2524; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3867; 2014, N 23, ст. 2930; N 48, ст. 6638; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 27, ст. 3945; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 82; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) часть первую статьи 9 дополнить пунктом "ф" следующего содержания:

"ф) иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась.";

2) в статье 11:

а) в абзаце седьмом части первой слова "пунктах "г" - "е", "з" - "л", "п" - "с" части" заменить словами "пунктах "г" - "е", "з" - "л", "п" - "с" и "ф" части";

б) часть третью изложить в следующей редакции:

"Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация указанных в пунктах "и", "л", "п", "с" и "ф" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона лиц, признанных недееспособными, и несовершеннолетних проводится в присутствии их законных представителей.";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация лиц, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства и указанных в пунктах "и", "л", "п", "с" и "ф" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, проводится в присутствии их попечителей.";

3) в абзаце третьем части первой статьи 13 слова "пунктах "е" - "н", "п" - "у" части" заменить словами "пунктах "е" - "н", "п" - "ф" части".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин