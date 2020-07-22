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22.07.2020 10:03
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva: изучаем комплектации дорогого внедорожника

Текст: Константин Руссов
АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Niva. Вслед за этим сообщением подоспел и полный список комплектаций и цен на внедорожник.
Lada Niva Off-road. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Lada Niva Off-road. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Niva Off-road. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Niva в отличие от "Шнивы" не предлагается в самой доступной версии исполнения, в которой не было даже электростеклоподъёмников передних дверей и иммобилайзера.

Фото: Автомобиль проекта "Аскет" от ГК "Супер-Авто"
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Lada Niva Classic стоит 726 000 рублей. В перечень стандартного оборудования входят: подушка безопасности водителя, наружные зеркала с электроприводом регулировок и обогревом, передние электростеклоподъёмники, иммобилайзер, ДХО, борткомпьютер, ГУР, регулируемая по высоте рулевая колонка, аудиоподготовка, полноразмерная запаска, 15-дюймовые стальные колёсные диски.

В комплектации Comfort стоимостью 776 000 рублей, внедорожник дополнительно оснащён задними подголовниками, кондиционером, системой охлаждения перчаточного ящика, а стальные диски заменены на легкосплавные аналогичного размера.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
 

Niva в топовой версии Luxe оценивается в 859 000 рублей. Надбавка обусловлена наличием подушки безопасности переднего пассажира, охранной сигнализации, подлокотника водителя, противотуманных фар, противосолнечного козырька водителя и пассажира с зеркалом, сиденья водителя с регулировкой по высоте и поясничным подпором, усиленной тонировки задних стёкол, складного ключа с дистанционным управлением, подогрева передних сидений, обогрева ветрового стекла, датчиков парковки, камеры заднего вида, мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном, рейлингов, окрашенных зеркал и ручек в цвет кузова и 16-дюймовых литых колёсных дисков.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Niva Off-road отличается от обычной "Нивы" наличием чёрного потолка, шноркеля, накладок из неокрашенного пластика по кругу, внедорожных покрышек и фаркопа.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Цена на Lada Niva Comfort Off-road Plus составляет 812 000 рублей. Список опций практически совпадает с "Комфортом" обычной Niva, за исключением наличия у "вседорожной" версии противотуманок, складного ключа, рейлингов, колёс на легкосплавных 16-дюймовых дисках.

Lada Niva Luxe Off-Road стоит 869 000 рублей и имеет полный список доступных для модели опций.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada