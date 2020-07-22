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22.07.2020 19:16
Рубрика: Власть

О средней зарплате, гаражной амнистии и вакцине

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
После выступления Михаила Мишустина с отчетом в Госдуме депутаты по традиции задали главе правительства вопросы. Разговор оказался откровенным, неформальным и полезным, оценил потом премьер-министр. Народные избранники спросили о вакцине против коронавируса, о мерах поддержки граждан и бизнеса, о развитии высоких технологий, о гаражной амнистии и многом другом.
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Отметим, что о тех темах, которые интересовали депутатов, премьер-министр знал заранее. Во-первых, в разгар пандемии он пообщался с представителями фракций в онлайн-формате. А во-вторых, депутаты, как и в прежние годы, отправили в кабмин свои вопросы. Набралось четыре сотни, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Согласно думскому регламенту было задано 22 из них - по пять вопросов от каждой фракции и от независимых депутатов. Однако надо отметить, что немало интересовавших депутатов тем Михаил Мишустин осветил уже в своем отчете. Депутаты же уточнили ряд важных деталей. Интересно, что на все вопросы премьер решил отвечать сам, хотя спикер Госдумы предлагал переложить часть нагрузки на министров.

Вакцину от COVID получим к осени

По просьбе народных избранников Мишустин назвал вероятный срок появления в России вакцины от коронавируса - нынешнюю осень. Он уточнил, что четыре вакцины уже доказали свою безопасность, по двум идут испытания. "Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, еще раз удостовериться в безопасности вакцин", - отметил премьер-министр.

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Правительство, сообщил Мишустин, внесет в Госдуму поправки о совершенствовании механизма предоставления жилья детям-сиротам. По его словам, в этом году в регионы на решение этой проблемы уже направлено 7,7 млрд рублей, дополнительно к ним для 10 регионов будет выделено еще 2,3 млрд рублей. "Но конечно, очередь большая, это проблема застарелая", - признал премьер-министр. Он также пообещал включить жилье для детей-сирот в специальную государственную программу.

Зарплата: уйти от "средней по больнице"

Михаил Мишустин предлагает обсудить и изменить методику подсчета средней заработной платы. Он согласился с замечанием спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей, поскольку по регионам она может в разы отличаться от этого показателя.

- Нам нужно тогда точно абсолютно самим себе сказать, что нам надо не средним градусом мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что потребительская только корзина у нас отличается в разы от севера до юга, - сказал премьер.

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Володин ранее отметил, что средняя зарплата в регионах у медиков и педагогов отличается в разы. "По этой причине, когда звучит цифра 40 тыс., нам сразу наши избиратели, учителя, с кем мы постоянно в контакте, говорят: "Где вы нашли такую зарплату?" - обратил внимание он. И такая же ситуация по врачам, подчеркнул политик. Он привел в пример начинающих врачей с зарплатой в 18 тыс. рублей. Так что нужно отказаться от такой "средней температуры по больнице", считает Володин.

"Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами", - сказал Мишустин.

Готовимся к нормальному 1 сентября

Еще одна тема, связанная с пандемией, - возвращение к нормальной школьной жизни. Правительство и регионы готовятся к тому, чтобы 1 сентября, как выразился премьер-министр, по-человечески отправить детей в школы. Решения будут приниматься по каждому конкретному региону 20 августа в зависимости от складывающейся там эпидемиологической ситуации, сообщил глава кабмина.

Миф о проверках уходит в прошлое

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Вопросы были и о дальнейшей поддержке малого и среднего бизнеса, который наиболее пострадал в пандемию. Мишустин заверил, что правительство продолжит разрабатывать меры по развитию этого сегмента. Бизнесу также помогли, снизив число проверок. Впрочем, не все депутаты оказались в курсе. Мишустину пришлось опровергать миф об огромном количестве контрольных мероприятий в России. "По количеству выездных проверок мы, наверное, меньше всех в мире проверяем на одного налогоплательщика", - заявил он. "У нас из тысячи налогоплательщиков проверяются два. А из малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч. К малому бизнесу, по-моему, налоговая служба давно не подходит", - сообщил премьер.

Реформа продолжится - правительство РФ выступает за введение досудебного аудита бизнеса при проверках. Так уже сделано в Федеральной налоговой службе, которую раньше возглавлял премьер-министр. "Это совершенно другим образом дает возможность взглянуть на существо проверок, убрать излишнее давление, - объяснил он депутатам, - и очень прозрачно показать самой системе, по каким параметрам можно проверять налогоплательщика, а по каким - нельзя".

"Цифра" нам не враг

Продолжительный разговор у премьера с депутатами состоялся на тему высоких технологий. Мишустин рассказал, что правительство намерено в два раза повысить спрос на российские программные продукты и сервисы. И в полтора раза - увеличить количество занятых в IT-секторе.

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"Внедрение искусственного интеллекта в такие сферы, как медицина, финансы и прочее, на сегодняшний день даст нам возможность опережающего развития страны", - считает премьер-министр. Он также сообщил, что в ближайшие два года в развитие микроэлектроники будет вложено 142 млрд рублей.

Мишустину рассказали, что люди в связи с цифровизацией опасаются, что "банковская карточка будет взломана, что на электронный паспорт может быть взять кредит". "Не надо ее бояться, нужно понимать, что цифра - не наш враг", - подчеркнул глава кабмина, отметив, что вопросы информационной безопасности предусмотрены программой "Цифровая экономика". "Цифра - это нефть, золото и платина XXI века, - уверен Мишустин. - Если мы не будем заниматься цифрой, то цифра займется нами".

От гаражей до интеграции

Вопросы у депутатов были самого широкого диапазона - от точечных до глобальных. Например, Мишустина попросили за автомобилистов, которые оказались "вне закона", потому что не могут оформить свои гаражи. Глава правительства поделился, что и сам остался без гаража из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. Люди ждут восстановления справедливости, заявил глава кабмина. По его оценке, гаражную амнистию проводить необходимо (законопроект на эту тему находится в высокой степени готовности). "Если у человека был гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил", - сказал Мишустин. И добавил с улыбкой: "Но лично мне уже гараж не вернуть. Там уже что-то построили". В целом же проблема глобальная - 1,4 млн земельных участков в РФ находится под гаражами.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Кроме того, глава кабмина по просьбе собеседников оценил отношения с Беларусью. Он заявил о том, что глубоко верит в потенциал Союзного договора. По его словам, осталось "немного вещей", которые надо обсудить в рамках интеграции.

"Верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство, - сказал он, - в частности, примем - с изъятиями возможно - единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки и подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе предлагают наши белорусские партнеры".

Дума завершила сессию

Отчет Михаила Мишустина состоялся под занавес весенней сессии Госдумы. Как напомнил Вячеслав Володин, сессия началась с Послания президента Федеральному Собранию. В нем глава государства поставил задачи, решение которых необходимо законодательно обеспечить до конца 2020 года. "Речь идет, прежде всего, о поддержке семей с детьми, развитии образования, здравоохранения, внедрении цифровых технологий в экономику. Это наш приоритет", - добавил Володин.

Важная веха - Госдума фактически завершила разбор законодательных завалов от прошлых созывов. Осталось всего 1,5% от инициатив, накопившихся с 1993 года. "Мы сегодня рассмотрели отчет правительства. И со своей стороны должны сделать все, чтобы повысить эффективность власти", - обратился спикер к коллегам, отметив, что начинать необходимо с себя.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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