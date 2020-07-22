Мишустин назвал правительство одной командой

Правительство действует как одна команда с первых дней работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, заканчивая выступление в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

С января коллеги "пахали денно и нощно над задачами, которые стоят", подчеркнул премьер-министр.

"Мы абсолютно точно работаем командой", - заверил Мишустин, добавив, что безмерно благодарен членам правительства. "Потому что я бы не смог стоять на этой трибуне и говорить о тех достижениях, которые были, без их постоянного вклада, без их профессиональной работы", - заметил он.

"Мы приходили командой, чтобы решать определенные задачи, которые были четко поставлены президентом. Но случилась беда, пандемия. И, может быть, этот стресс помог нам укрепиться, сплотиться, с вами очень откровенно построить диалог, совместную работу", - сказал депутатам глава кабмина.