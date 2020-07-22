Мишустин оценил слово "чиновник"

Госслужащие, как и предприниматели, да и вообще люди, бывают разные, заявил премьер-министр, комментируя выступление глав фракций в Госдуме. Михаил Мишустин выступил 22 июля с отчетом о работе правительства.

"У нас немодно стало слово "чиновник", но чиновник бывает разный, как и бизнесмен, как человек", - сказал премьер-министр.

"Мы абсолютно точно работаем командой", - заверил Мишустин, отметив постоянный вклад и профессиональную работу правительственных чиновников.

"Мы все желаем нашей стране успешного развития и процветания", - заключил глава кабинета министров.