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22.07.2020 13:20
Рубрика: Власть

Мишустин: Основные средства от штрафа "Норникеля" надо направить в регион

Текст: Ксения Воронцова
Основные средства от штрафа "Норникеля" за разлив топлива в Норильске должны быть направлены на экологическую ситуацию в регион, где случилось ЧП, или в регионы рядом, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил сумму, в которую Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП - 147 миллиардов рублей.

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"Сейчас пока разбираются в судах. Но если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, сложно будет. Возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба", - сказал премьер-министр в ходе отчета правительства в Госдуме.

Он отметил, что это тяжелая ситуация. "Но без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджета, при формировании соответствующих лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионы, которые рядом", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Разлив нефтепродуктов в Норильске

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