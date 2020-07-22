Мишустин: Основные средства от штрафа "Норникеля" надо направить в регион

Основные средства от штрафа "Норникеля" за разлив топлива в Норильске должны быть направлены на экологическую ситуацию в регион, где случилось ЧП, или в регионы рядом, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил сумму, в которую Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП - 147 миллиардов рублей.

"Сейчас пока разбираются в судах. Но если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, сложно будет. Возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба", - сказал премьер-министр в ходе отчета правительства в Госдуме.

Он отметил, что это тяжелая ситуация. "Но без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджета, при формировании соответствующих лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионы, которые рядом", - заключил он.