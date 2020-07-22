Мишустин: Практика дистанционных проверок бизнеса сохранится

Премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме рассказал о мерах поддержки бизнеса и индивидуальных предпринимателей в период пандемии коронавируса, отметив, что практика дистанционных проверок бизнеса сохранится.

Премьер отметил, что кризис затронул всех и серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Он напомнил, что все меры поддержки безработных были распространены на более чем 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта. "Всем им назначено максимальное пособие в размере одного МРОТ", - уточнил он.

Премьер подчеркнул, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики и это учитывалось, когда принималось решение, кого надо поддержать в период действия жестких ограничений. Сразу были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, далее обратили особое внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации, напомнил глава кабмина.

Мишустин уточнил, что в первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Для снижения издержек бизнеса ввели мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей, который впервые был распространен на средние компании и НКО. "Необходимые проверки переходят в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика сохранится", - сказал Мишустин.