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Социальная ответственность бизнеса

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

22.07.2020 11:22
Текст: Ксения Воронцова

Мишустин: Практика дистанционных проверок бизнеса сохранится

Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме рассказал о мерах поддержки бизнеса и индивидуальных предпринимателей в период пандемии коронавируса, отметив, что практика дистанционных проверок бизнеса сохранится.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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Премьер отметил, что кризис затронул всех и серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Он напомнил, что все меры поддержки безработных были распространены на более чем 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта. "Всем им назначено максимальное пособие в размере одного МРОТ", - уточнил он.

Премьер подчеркнул, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики и это учитывалось, когда принималось решение, кого надо поддержать в период действия жестких ограничений. Сразу были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, далее обратили особое внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации, напомнил глава кабмина.

Мишустин уточнил, что в первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Для снижения издержек бизнеса ввели мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей, который впервые был распространен на средние компании и НКО. "Необходимые проверки переходят в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика сохранится", - сказал Мишустин.

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