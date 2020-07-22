Мишустин призвал снизить планку выручки для участия в налоговом мониторинге

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить планку размера годовой выручки и активов, при достижении которых компании могут принимать участие в системе налогового мониторинга.

По действующим правилам, такое право имеют компании с годовым оборотом и активами не менее 3 млрд рублей при сумме уплаченных ими налогов за предыдущий год не менее 300 млн рублей.

"Я буду просить вас снизить барьеры, то есть это должно быть где-то примерно 1 млрд рублей", - заявил Мишустин в ходе отчета в Госдуме в среду. По его оценкам, в следующем году в России примерно 100 компаний перейдет на этот уровень. "Если будет примерно на 1 млрд рублей активов и 100 млн уплаченных налогов, мне кажется мы существенно расширим число налогоплательщиков, кто перейдет на этот хорошо себя показавший режим", - считает премьер.

Он подчеркнул, что система налогового мониторинга - это "особые отношения" бизнесменов и контролирующих органов, при которых компания фактически полностью открывает свою финансовую документацию и взамен получает отсутствие проверок и мотивированное мнение налогового органа, когда это необходимо.