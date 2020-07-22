Мишустин рассказал о проблемах при оптимизации здравоохранения

Правительство займется устранением проблем, которые возникли в системе здравоохранения при ее оптимизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе. Опыт борьбы с коронавирусом, по его словам, показал, что российское здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, но в то же время выявились направления, требующие дополнительных усилий.
С распространением заболевания большая нагрузка легла на первичное звено. Президент поставил задачу по его модернизации. "На ее решение будет выделено почти 500 миллиардов рублей на следующую пятилетку", - напомнил Мишустин.
- При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов, но устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения, - подчеркнул он.
Развитие получат санитарно-эпидемиологическая и инфекционные службы, построенная для борьбы с коронавирусом инфраструктура и закупленное оборудование будут использованы для помощи пациентам с другими заболеваниями.