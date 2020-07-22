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22.07.2020 10:49
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о проблемах при оптимизации здравоохранения

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство займется устранением проблем, которые возникли в системе здравоохранения при ее оптимизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе. Опыт борьбы с коронавирусом, по его словам, показал, что российское здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой, но в то же время выявились направления, требующие дополнительных усилий.

С распространением заболевания большая нагрузка легла на первичное звено. Президент поставил задачу по его модернизации. "На ее решение будет выделено почти 500 миллиардов рублей на следующую пятилетку", - напомнил Мишустин.

Фото: iStock
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- При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, ФАПов, но устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения, - подчеркнул он.

Развитие получат санитарно-эпидемиологическая и инфекционные службы, построенная для борьбы с коронавирусом инфраструктура и закупленное оборудование будут использованы для помощи пациентам с другими заболеваниями.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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