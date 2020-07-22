Обязанность правительства - представлять нижней палате парламента ежегодные доклады о результатах своей работы - определена Конституцией страны, что премьер-министры более десяти лет и делали в апреле. Изначально планировалось, что Михаил Мишустин тоже будет следовать заведенному порядку, но все карты смешал коронавирус. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда практически вся страна ушла на самоизоляцию и удаленную работу, правительство и законодатели договорились встретиться при менее угрожающих здоровью и жизни условиях. Момент пришелся на полгода работы нового состава кабмина - указы о его структуре, назначении вице-премьеров и министров президент подписал 21 января.

В эти шесть месяцев уместились самая острая и активная фаза борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовка общенационального плана действий по восстановлению и развитию экономики, обновленные национальные цели развития с горизонтом до 2030 года, начало бюджетного процесса. Чтобы рассказать обо всем и ответить на вопросы депутатов, Михаилу Мишустину потребовалось почти два с половиной часа. Вместе с выступлениями лидеров думских фракций отчет растянулся на три с половиной. Депутаты в целом положительно оценили первые полгода деятельности правительства под руководством Михаила Мишустина, дали некоторые наставления на будущее и вчера же завершили весеннюю сессию.

Пять базовых ценностей кабмина

Ключевые задачи новый кабинет министров вынес из тезисов январского Послания президента. "На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит - достижения национальных целей, которые поставил президент", - заявил премьер-министр.

Он назвал пять базовых ценностей правительства - это построение всех сервисов государства вокруг потребностей людей, открытый диалог на основе взаимного уважения и доверия, этичное поведение, работа командой, невзирая на ведомственные границы, а также значимость результата перед формальными процедурами и регламентами.

Начинать с чистого листа не пришлось, заметил Мишустин. Он поблагодарил предыдущий состав правительства, создавший солидный резерв: "Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность".

Нам важно проанализировать опыт, который мы получили за эти месяцы, чтобы перезапустить экономический рост, добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития

Фундаментом для потенциального развития на начало года были почти восемь триллионов рублей в Фонде национального благосостояния, минимальные показатели инфляции и безработицы, низкий уровень госдолга в 12,3 процента ВВП, выросшие до 554 миллиардов долларов золотовалютные резервы.

- Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом - новой коронавирусной инфекцией, - напомнил премьер резкий поворот событий.

Вызов вируса: защитить людей и выиграть время

Если для большинства россиян реальность угрозы COVID-19 стала очевидна только в середине марта, то власти начали действовать моментально, когда в стране не было еще ни одного случая заражения. "Все наши решения были подчинены одному - спасению жизни людей", - подчеркнул премьер.

Уже 30 января в России ограничили воздушное сообщение с Китаем, а на следующий день остановили пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении. "Россия, - отметил Мишустин, - сделала это едва ли не первой в мире, чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших".

Незамедлительно начался аудит системы здравоохранения на готовность массово принимать больных. По стране развернули 184 тысячи инфекционных коек, дополнительно 170 миллиардов рублей было направлено на закупку медоборудования. Медицинскому персоналу и иным работникам, помогавшим больным коронавирусом, начались дополнительные выплаты.

"Все эти меры помогли спасти тысячи человеческих жизней. Оглядываясь назад, уверен, что основные принятые решения были своевременными и правильными", - заявил Михаил Мишустин. "Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран", - подчеркнул он.

В мире выявлено более 14,5 миллиона случаев, умерли свыше 600 тысяч человек. В нашей стране заболели 790 тысяч человек, почти 12,5 тысячи спасти не удалось. "Каждая из этих смертей - трагедия, - сказал глава кабмина. - Я глубоко соболезную родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой страшной инфекции". Пандемия показала, что российское здравоохранение способно мобилизоваться перед серьезной угрозой, но остаются проблемные места.

Президент уже поставил задачу по модернизации первичного звена. За пять лет в это вложат почти 500 миллиардов рублей. "При этом мы должны не только концентрироваться на создании новых, современных поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения", - констатировал Мишустин.

Рынок труда: помощь безработным и бизнесу

Подкрепленный плохой конъюнктурой на внешних рынках кризис ударил по всем: бизнес понес убытки, у населения сократились доходы. Сроки согласования и выпуска нормативных актов для запуска механизмов поддержки в правительстве сократили до 24 часов.

- Меры, которые мы принимали по инициативе президента для поддержки граждан и экономики, беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей, - отметил премьер-министр.

В центре внимания - семьи с детьми и ситуация на рынке труда. Всего различные формы поддержки - на сумму около 600 миллиардов рублей - получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 миллиона детей.

Из-за пандемии начало расти число безработных - с 1 апреля только официально зарегистрированных стало в 3,5 раза больше. Правительство помогло пособиями, службы занятости не прекращали свою деятельность, работая в онлайн-режиме.

Главной целью большого пакета мер поддержки бизнеса, особенно малого и среднего, стало сохранение рабочих мест. МСП предоставили отсрочки по обязательным платежам, в два раза снизили страховые взносы с заработных плат выше МРОТ. "За II квартал и вовсе списали все налоги и страховые взносы, - напомнил Михаил Мишустин. - Такую поддержку получили свыше 1,5 миллиона малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей".

Начали выдаваться займы на заработную плату под нулевой процент: банки заключили около 40 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 93 миллиарда рублей. С 1 июня заработала программа кредитования с дальнейшим списанием задолженности при сохранении большинства сотрудников.

Более 1,5 миллиарда рублей получили самозанятые граждане в форме дополнительного налогового капитала и возврата уплаченный ими налог за прошлый год. Около 7 миллиардов рублей индивидуальные предприниматели, ряд малых и средних компаний сэкономили за счет освобождения и отсрочек арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Не забыло правительство и о системообразующих предприятиях, в которых работают более шести миллионов человек. По программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств они уже получили почти 140 миллиардов рублей. "Все наши инициативы были направлены на то, чтобы максимально сократить издержки бизнеса и не допустить ухудшения финансового состояния", - подвел глава правительства итог этой работе.

Экономика: переход к восстановлению

Сейчас, когда в борьбе с коронавирусом наступил перелом, кабинет министров начинает смещать приоритеты на восстановление экономики и ее последующее ускоренное развитие. Для этого был подготовлен специальный общенациональный план действий. Его мероприятия рассчитаны до конца 2021 года.

- Нам важно проанализировать опыт, который мы получили за эти месяцы, чтобы перезапустить экономический рост, добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития, - заявил Мишустин.

Первостепенная задача - восстановление роста промышленности. Какие-то отрасли даже в кризис сохранили рост. В химической промышленности, например, за первые четыре месяца года он составил более 5,5 процента.

Отраслям, сильно зависящим от потребительского спроса, правительство предусмотрело специальные адресные программы поддержки. Так, автопроизводители страны для стимулирования спроса на их продукцию получат 25 миллиардов рублей, более одного миллиарда определено для легкой промышленности, еще 15 миллиардов - на закупку у авиапрома самолетов и вертолетов для санитарной авиации.

"В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей. Здесь для нас приоритетом является импортозамещение", - пояснил премьер. Более 400 таких проектов уже вышли на серийное производство, а 950 завершают подготовку к запуску. Кабинет министров сейчас планирует уточнить отраслевые планы импортозамещения, чтобы рассмотреть их в октябре.

Туристы получат компенсации за поездки по России. Сумма возврата средств составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура

В сложном положении оказался туризм, но он считается одной из перспективных отраслей России. Туроператорам страны уже определили около 3,5 миллиарда рублей помощи, а на прошлой неделе подписано решение о выделении еще 15 миллиардов. "Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, - сообщил Мишустин. - Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура". Продолжительность тура при этом должна составлять на менее пяти ночей, а оплата производится через российскую платежную систему "Мир".

Ипотека сельская и льготная: расширят и продлят

Меньше других в период пандемии пострадал агропромышленный комплекс, но и ему для интенсивного развития расширят доступ к кредитованию по льготным ставкам. Но главным ресурсом АПК премьер считает людей, живущих на селе, и им тоже помогут в решении жизненных вопросов. Популярной программой стала льготная "Сельская ипотека": выдано более 18,5 миллиарда рублей кредитов. "Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на 2 миллиарда рублей. Считаю, что нужно поддержать его", - заявил Михаил Мишустин.

Вопросы жилищного строительства постоянно находятся в повестке правительства, заверил его председатель. В апреле стартовала программа льготной ипотеки под 6,5 процента. "Это одна из самых успешных антикризисных мер, - считает Мишустин. - Выдано 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей".

Напомним, что программа действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Решение по ее продлению может быть принято осенью. "На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку, - сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов. - И мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу".

Продолжается расселение аварийного жилья. В этом году, напомнил премьер, в новое жилье переедут около 55 тысяч человек. Дополнительные 30 миллиардов рублей выделены на защиту прав дольщиков. Под субсидирование кредитов непосредственно для застройщиков правительство нашло еще 12 миллиардов рублей.

Важно и то, что принимаются законы и нормативные документы, которые упрощают строительные процессы. Только перечень обязательных требований сокращен на треть. "Планируем сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на один год", - сказал Мишустин.

Малый и средний бизнес: "одно окно" и другие сервисы

В числе приоритетов правительства останется малый и средний бизнес. К 2030 году число работающих в МСП, индивидуальных предпринимателей и самозанятых должно достичь 25 миллионов человек. Премьер-министр назвал ряд ключевых шагов, предлагаемых правительством для их поддержки.

Во-первых, нужно создать систему, комфортную для работы и развития индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, на базе единой цифровой платформы "одно окно", где они смогут найти всю важную для них информацию, в том числе о получении кредита и уплате налогов.

Во-вторых, уже действующие механизмы помощи требуют совершенствования. Днем ранее, подчеркнул Михаил Мишустин, Госдума поддержала в третьем чтении правительственный законопроект, который позволяет бизнесу комфортно переходить с одного налогового режима на другие.

- И в интересах не только малого и среднего, но и всего бизнеса - переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, - добавил глава кабмина. - При этом важно соблюдать все требования к обеспечению безопасности и благополучия граждан.

Для снижения издержек бизнеса ввели мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей, который впервые был распространен на средние компании и НКО. "Необходимые проверки переходят в дистанционный формат, и мы исходим из того, что такая практика сохранится", - сказал Мишустин.

Есть "цифра" - не надо ходить по инстанциям

Одним из локомотивов будущего экономического прорыва в руководстве страны видят IT-отрасль, которой пытаются создать самые привлекательные в мире условия для развития инноваций.

- Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, - заявил Мишустин, напомнив, что о такой задаче неоднократно говорил президент.

Цифровая трансформация, как показали месяцы самоизоляции, открывает принципиально новые возможности для многих сторон жизни. "Для взаимодействия общества и государства, когда люди видят, что государственные структуры - это надежные и добросовестные помощники", - привел пример глава правительства. По такому пути при нем, рассказал Мишустин, пошли в Федеральной налоговой службе, когда решили кардинально изменить прежний стиль и подходы к работе, сделав ФНС для граждан и бизнеса сервисной, современной и технологичной.

Период пандемии показал, как цифровой формат можно улучшить при взаимодействии людей и власти. Так появился проект "Социальное казначейство", смысл которого - помочь действительно нуждающимся гражданам и избавить их от хождения по инстанциям и сбора справок для получения соцподдержки.

Цифровой аспект теперь учитывается при подготовке системы образования к новому учебному году. "Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению, создать качественный контент и сформировать нормативную базу для цифровой образовательной среды", - сказал глава кабмина.

- Это не означает отказ от традиционных форм образования. Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим лишь о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению, - подчеркнул он.

Благодаря цифровым решениям стало проще работать самозанятым - регистрация и отчетность для них переведены полностью в электронную форму.

Наша цель - сделать систему государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей, будь то граждане, бизнес или госслужащие

Сейчас, считает Михаил Мишустин, важно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме с учетом интересов как работников, так и работодателей. Правительство поддерживает проходящий через парламент законопроект о соответствующих поправках в Трудовой кодекс. "Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости", - отметил премьер.

Кабмин: работает одной командой

Правительство действует как одна команда с первых дней работы, заявил Михаил Мишустин, заканчивая выступление в Госдуме. С января коллеги "пахали денно и нощно над задачами, которые стоят", подчеркнул он.

Мишустин добавил, что безмерно благодарен членам правительства. "Потому что я бы не смог стоять на этой трибуне и говорить о тех достижениях, которые были, без их постоянного вклада, без их профессиональной работы", - заметил он.

"Мы приходили командой, чтобы решать определенные задачи, которые были четко поставлены президентом. Но случилась беда, пандемия. И, может быть, этот стресс помог нам укрепиться, сплотиться, с вами очень откровенно построить диалог, совместную работу", - сказал депутатам глава кабмина.

Премьер поблагодарил и депутатов за откровенный, неформальный и заинтересованный разговор. Такой диалог особенно важен сейчас, когда требуется выйти на новый уровень взаимодействия для решения поставленных президентом задач.

Во вторник президент подписал указ о новых национальных целях развития России до 2030 года. Это потребует внести правки в нацпроекты и другие стратегические документы. Правительство намерено завершить такую работу осенью. "Действовать придется в жестких рамках из-за снижения доходов бюджета, из-за неровной обстановки в отраслях", - отметил Мишустин. Потребуется, указал он, новая система управления с современными, гибкими методами и прежде всего - с четкой, постоянной обратной связью с людьми.

Кабинету министров предстоит большая работа, поскольку, заявил премьер, перед ним теперь стоят совершенно иные задачи, чем еще полгода назад, однако базовые ценности, безусловные приоритеты остались неизменными: "Мы делаем это ради повышения качества жизни каждого человека в нашей стране. Нет ничего важнее благополучия, здоровья людей, возможностей для их развития, счастливого будущего наших детей".