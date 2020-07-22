На участке трассы М-11 введен новый скоростной режим

На участке трассы М-11 "Нева" с 334 по 543 км вводится скоростной режим в 130 км/ч, сообщили в госкомпании "Автодор".

Теперь расстояние в 335 км (с 208 км от обхода Торжка в Тверской области до 543 км в Новгородской области) водители легковых автомобилей могут проехать за 2,5 часа.

Такой скоростной режим разрешено вводить на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками, уточнили в "Автодоре".

На трассе М-11 нет пешеходных переходов и пересечений на одном уровне. Все участки с 58 км и до Санкт-Петербурга полностью освещены. Об изменениях погоды, приближающемся снеге или дожде водителей оперативно предупреждают табло переменной информации.

Государственная компания "Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на всех участках технической категории 1А, которые находятся в ее доверительном управлении, отметили в госкомпании.

Повышенная скорость от 110 км/ч до 130 км/ч способствует увеличению пропускной способности, равномерности транспортного потока. Статистика подтверждает, что удельный вес тяжелого травматизма (смертельных случаев на 100 км) на платных участках в два раза ниже, чем на бесплатных. За пять месяцев текущего года, по сравнению с прошлым, этот показатель на платных участках снизился на 31,2%, на бесплатных - на 17,9%, сообщили в "Автодоре".