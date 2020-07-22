Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.07.2020 09:04
Рубрика: Дороги

На участке трассы М-11 введен новый скоростной режим

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На участке трассы М-11 "Нева" с 334 по 543 км вводится скоростной режим в 130 км/ч, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: iStock
Проезд по трассе Москва-Казань будет стоить 1600 рублей

Теперь расстояние в 335 км (с 208 км от обхода Торжка в Тверской области до 543 км в Новгородской области) водители легковых автомобилей могут проехать за 2,5 часа.

Такой скоростной режим разрешено вводить на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками, уточнили в "Автодоре".

На трассе М-11 нет пешеходных переходов и пересечений на одном уровне. Все участки с 58 км и до Санкт-Петербурга полностью освещены. Об изменениях погоды, приближающемся снеге или дожде водителей оперативно предупреждают табло переменной информации.

Государственная компания "Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на всех участках технической категории 1А, которые находятся в ее доверительном управлении, отметили в госкомпании.

Повышенная скорость от 110 км/ч до 130 км/ч способствует увеличению пропускной способности, равномерности транспортного потока. Статистика подтверждает, что удельный вес тяжелого травматизма (смертельных случаев на 100 км) на платных участках в два раза ниже, чем на бесплатных. За пять месяцев текущего года, по сравнению с прошлым, этот показатель на платных участках снизился на 31,2%, на бесплатных - на 17,9%, сообщили в "Автодоре".