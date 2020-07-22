Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год. "За" проголосовали 295 человек, против -125, сообщает Reuters. В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Ранее Белый дом официально объявил, что президент США Дональд Трамп наложит вето на законопроект, если в нем будет содержаться пункт, требующий переименования военных баз (Форт Брэгг и Форт Беннинг). Напомним, из названий хотят убрать имена генералов Конфедерации, сражавшихся на стороне Юга во время гражданской войны в США. В администрации полагают, что эти усилия конгрессменов связаны с "постоянно меняющимися стандартами поведения", которые продвигают "левую культурную революцию".

Не устраивают Белый дом и некоторые другие положения закона, которые чиновники расценили как "посягательство" на полномочия Трампа, включая ограничения на использование военных средств в Афганистане и контроль за развертыванием войск Национальной гвардии в Соединенных Штатах.

Конгресс принял оборонный бюджет уже в 59-й раз подряд. Как отмечают наблюдатели, это один из немногих основных законодательных актов в США, которые рассматриваются представителями ветвей власти как "обязательные для прохождения". Документ регулирует многие "чувствительные вопросы": от повышения оплаты труда и льгот для военнослужащих до того, сколько самолетов необходимо купить или как лучше конкурировать в военном отношении с другими странами.