Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп из-за нападения на журналистов

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях нападения американских силовиков на съемочную группу Первого канала в Портленде, где корреспондент Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов освещали местную демонстрацию и предъявили полиции пресс-карту.

По словам Антонова, по факту нападения на журналистов в госдепартамент была направлена нота протеста. Сообщение дипломата было опубликовано на страничке посольства в Facebook. Российская сторона потребовала от американских властей расследовать происшествие.

В дипмиссии напомнили, что в США отмечено более пятисот ЧП с журналистами.