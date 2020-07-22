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22.07.2020 14:43
Рубрика: Общество

Ярославль сфотографировали из космоса

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: https://vk.com/ivan_mks63 Фото: https://vk.com/ivan_mks63
Фото: https://vk.com/ivan_mks63

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий сейчас на МКС, сделал космический снимок Ярославля.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Ярославль - один из старейших городов России, основанный Ярославом Мудрым и имеющий более чем тысячелетнюю историю. Его центр расположен в месте слияния рек Волги и Которосли и находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме того, Ярославль - столица турмаршрута "Золотое кольцо", написал космонавт в дополнение к опубликованному в соцсети снимку.

Показав город с высоты полета МКС, Иван Вагнер попросил у ярославцев совета, в какие интересные места там можно сходить. На что незамедлительно получил советы вроде "сходите в Кремль, пройдитесь по набережным, проплывите на кораблике вдоль города", "обязательно на Стрелку сходить". Был и ироничный совет проехаться на спорткаре по проспекту Машиностроителей (намек на ужасающее состояние его проезжей части). А кто-то даже разглядел на фото свой дом.

Помимо ярославцев на публикацию откликнулись и жители других регионов, тоже пожелавшие увидеть космические снимки своих городов: "Вот бы Вологду увидеть!", "А Уральск?", "А Уфа?", "А Балашов?", "А Дербент?", "Будьте добры, покажите задымленный, в трубах Кемерово". В ответ Вагнер опубликовал фото второго по величине города Ярославской области Рыбинска.

Сложится ли из космических снимков городов фотогалерея, пока неизвестно. Со слов Ивана Вагнера, экипаж МКС приступил к выполнению серии медицинских экспериментов.

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