Этим летом дорога в Крым на четверть дешевле, чем в прошлом году. Стоимость авиабилетов в июле-августе снизилась в среднем на 15 - 25 процентов в зависимости от направления. Расширение логистических возможностей и географии полетов делает полуостров еще более доступным для россиян. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

- Только за первые 10 дней июля в Крым прибыли 400 тысяч туристов. В июле мы рассчитываем принять до 1,5 миллиона отдыхающих, что сопоставимо с показателями прошлого года, - сообщил министр.

Росту числа гостей полуострова, бесспорно, способствуют новые маршруты полетов. Например, 11 июля международный аэропорт Симферополь принял первый в новейшей истории Крыма прямой рейс из Владивостока.

Одним из самых посещаемых сегодня курортов является Севастополь, город с богатейшей историей, чудесной природой и прекрасными возможностями для запоминающегося отпуска.

От Симферополя до Севастополя можно добраться на электричке, автобусе или машине, время в пути займет не более двух часов. И вот вы уже гуляете по набережной Корнилова, изучаете диораму "Штурм Сапун-горы" в музее-панораме "Оборона Севастополя", любуетесь памятниками этого удивительного города с великой историей.

Курорт предлагает большое количество отелей, пансионатов и домов отдыха на любой вкус. К примеру, очень популярен пансионат "Севастополь", расположенный в живописном месте, в бухте Омега, в западной части города. В свое время здесь проводила отпуск партийная элита и советские инженеры. Сегодня он доступен для всех любителей комфортного и безопасного отдыха. Кстати, везде строго выполняются все требования Роспотребнадзора.

Территория пансионата поделена на широкие многоуровневые дворы. Беседки, фонтаны, альпийские горки, бассейны, тенистые аллеи, окруженные кипарисами и пышными соснами. Можно повеселиться в компании друзей, а можно организовать отличный семейный отдых с детьми или же выбраться сюда на выходные с коллегами.

Как рассказал директор пансионата Владимир Гурленя, атмосфера в "Севастополе", располагает не только к отдыху, но и к творчеству. Ведь для туристов стараются создать гармоничные условия, способствующие перезагрузке и полноценному, заряжающему энергией отдыху.