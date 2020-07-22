Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Тульская медсестра, получившая известность за работу с больными с COVID-19 в купальнике под полупрозрачным спецкостюмом, с 22 июля ведет прогноз погоды в эфире "Вести Тула". О новом опыте Надежды Жуковой в качестве телеведущей сообщает сайт телекомпании.

Появление самой знаменитой медсестры в региональном блоке "Вестей" с прогнозом погоды в Тульской области связано с телепроектом ГТРК "Тула" по поддержке медиков. При этом работа на телевидении вовсе не означает смену профессии девушки. Она по-прежнему работает медсестрой в областной клинической больнице. Свое будущее Надежда Жукова связывает с медициной - она планирует получить диплом врача.

Напомним, девушка стала знаменитой после того, как пациенты госпиталя с больными коронавирусной инфекцией выложили ее фото в соцсети. На снимках видно, что спецкостюм надет поверх купальника. Это вызвало бурные обсуждения в интернете. За девушку вступились сотни медиков, в том числе главврач больницы, где она работает, и даже губернатор Тульской области. Получившая известность медсестра уже снялась в рекламе одежды для спорта и фитнеса известного бренда.