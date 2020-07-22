Тверские врачи спасли женщину со 100-процентным поражением легких

В Тверской областной клинической больнице благодаря методике экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) спасли жизнь пациентке с COVID-19, у которой легкие были поражены на 100 процентов.

В региональном минздраве рассказали, что у женщины была выявлена тяжелая пневмония, полное поражение легких и тяжелая дыхательная недостаточность.

- 14 суток аппарат ЭКМО работал вместо ее сердца и легких, тем самым помогая справиться с тяжелой болезнью. Сейчас женщина идет на поправку и уже начала самостоятельно ходить, - сообщили в министерстве здравоохранения Тверской области.

В ведомстве уточнили, что ранее тверских пациентов, которым требовалась процедура ЭКМО, приходилось переводить в федеральные медучреждения Москвы или Санкт-Петербурга. А теперь возможность проводить ЭКМО появилась и в Твери.

Как пояснили в правительстве Тверской области, весной 2020 года региональный минздрав на федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусной инфекцией, закупил аппарат и передал его в ОКБ, куда госпитализируются самые тяжелые пациенты. Работать на новом оборудовании тверские врачи учились в Москве, на базе федеральных медицинских учреждений.

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