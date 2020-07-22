Новости

В московском метро начали принимать бесконтактную оплату через Mir Pay 12:27
В ОПРФ создан координационный совет по контролю за голосованием 12:23
Число иностранных туристов в Болгарии сократится на 80 процентов 12:22
Мишустин проведет совещание по ЖКХ 12:20
На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек 12:17
В Подмосковье у мажора угнали Lexus с миллионами 12:16
В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей 12:16
За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов 12:15
На жителей подмосковной деревни напала бешеная волчица 12:14
В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота 12:13
СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро 12:12
Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений 12:09
Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве 12:04
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры 12:03
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19 12:02
В Череповце ликвидируют "кладбище кораблей" на берегу реки Шексны 11:59
В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет 11:58
Путин заявил о популярности бокса в России 11:55
Анастасия Ракова открыла музей профессионального образования в Москве 11:49
В Москве невесту убили накануне свадьбы 11:46
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии 11:42
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 11:41
Вышел первый выпуск новостей с цифровой ведущей Еленой 11:38
США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне 11:29
Мишустин рассказал, как дети пойдут в школу в этом году 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 12:03
Рубрика: Происшествия

В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры

Текст: Иван Егоров

ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели спецоперацию против нелегальных торговцев черной икрой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, на территории Москвы и Дагестана была пресечена деятельность международной преступной группы, причастной к незаконному обороту водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, а также другим преступлениям общеуголовной направленности. Задержано 11 активных членов преступной группы, 6 из которых этапированы из Дагестана в Москву.

Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ

"Полиция! Открывайте дверь!" - на кадрах оперативного видео бойцы спецназа стучатся в дверь квартиры. После чего показаны обыски в квартирах и частных домах, где в холодильниках хранилось большое количество уже расфасованной по банкам черной икры. Часть деликатеса - в обычном пластике, а часть - в заводских жестяных банках. Показаны и изъятые пачки денег - как рублей, так и долларов.

Как отметили в ЦОС ФСБ, во время задержания и 12 обысков, проведенных в жилищах подозреваемых и на торговых площадках в Москве, было обнаружено и изъято более 100 кг браконьерской продукции - предположительно черной икры осетровых пород, а также 2,7 млн рублей выручки от продажи икры. Кроме того были изъяты банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались при взаиморасчетах, а также бухгалтерия теневого бизнеса. Как отметили в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ранее сообщалось о задержании в Москве более 400 кг черной икры из Дагестана.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Правительство Следственный комитет Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина