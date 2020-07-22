В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры

ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели спецоперацию против нелегальных торговцев черной икрой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, на территории Москвы и Дагестана была пресечена деятельность международной преступной группы, причастной к незаконному обороту водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, а также другим преступлениям общеуголовной направленности. Задержано 11 активных членов преступной группы, 6 из которых этапированы из Дагестана в Москву.

"Полиция! Открывайте дверь!" - на кадрах оперативного видео бойцы спецназа стучатся в дверь квартиры. После чего показаны обыски в квартирах и частных домах, где в холодильниках хранилось большое количество уже расфасованной по банкам черной икры. Часть деликатеса - в обычном пластике, а часть - в заводских жестяных банках. Показаны и изъятые пачки денег - как рублей, так и долларов.

Как отметили в ЦОС ФСБ, во время задержания и 12 обысков, проведенных в жилищах подозреваемых и на торговых площадках в Москве, было обнаружено и изъято более 100 кг браконьерской продукции - предположительно черной икры осетровых пород, а также 2,7 млн рублей выручки от продажи икры. Кроме того были изъяты банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались при взаиморасчетах, а также бухгалтерия теневого бизнеса. Как отметили в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ранее сообщалось о задержании в Москве более 400 кг черной икры из Дагестана.